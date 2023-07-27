Opera tarih oldu, yerine Opera One geldi! İşte detaylar

Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:51

Güncelleme: 27.07.2023 - 13:51

Geçen ay yayınlanan Opera One, standart Opera'dan ayrı bir tarayıcı olarak kullanılıyordu. Ancak yapılan değişiklik ile Opera ismi tarih olarak yanına 'one'ı aldı.

Opera tarayıcısı içinse artık yeni bir dönem başladı. Yapay zekalı Opera One geçen aylarda yayınlandı. Bir süredir geliştirici tarafında test aşamasında olan Opera'nın yeni tarayıcısı, ücretsiz olarak herkes tarafından kullanılabiliyorken, yeni özellikler de sunuyor.

GÜNCELLEME İLE OPERA, OPERA ONE'A DÖNÜŞTÜ

Tarayıcının eski sürümünü kullananların güncelleme yaparak Opera One'a geçmesi tavsiye ediliyor. Yapay zeka özellikleriyle tanıtılan yeni tarayıcıda Sekme Adaları verilen sistem var. Bu sayede kullanıcılara daha fazla alan ve odaklanmış gezinme sağlıyor. Yani sekme işlevi yeniden tasarlamış oluyor.

Bu sayede sekmeler, kolayca daraltılabilen ya da genişletilebilen ayrı gruplar ve adalar halinde düzenlenebiliyor.

Aynı zamanda tarayıcıya entegre olan Aria yapay zekası yapay zeka sistemini temele alıyor. Yardımcı bir asistan gibi de görev üstenecek olan Aria, internet üzerinden arama yapabilme özelliğine sanip. OpenAI ile geliştirilen sistem GPT dil modelinden gücünü alıyor.