Oppo INNO DAY 2022 etkinliğinde yeni teknolojilerini gösterdi

14 Aralık 2022 Çarşamba, 17:26

Akıllı cihazlarıyla bildiğimiz Çin merkezli şirket Oppo, gerçekleştirdiği etkinlikte yeni teknolojilerini tanıttı. Bu noktada bir süre önce duyurulan sağlık odaklı ürünler de karşımıza çıktı. Akıllı gözlük ve diğer teknolojilerini gösterdi.

OHealth H1 ve Air Glass 2 cihazlarıyla dikkat çeken şirket aynı zamanda farklı özellikleri ve kabiliyetleri içinde barındıran Marisilicon Y'i tanıttı.

Air Glass 2'nin tasarımı standart gözlüklere benziyor. Dışarıdan bakıldığında normal optik gözlükler gibi görünen bu cihaz, 38 gram ağırlığında ve görüntüleri düzeltmeyi sağlarken kişiselleştirme özelliklerini sunuyor. İşitme engelli kişilere özel olarak sesleri metne dönüştürme imkanı olan bu gözlüklerle gerçek zamanlı çeviri yapmak da mümkün olacak.

OHealth H1 ise 2021 yılında kurulan OPPO Health Lab'den çıktı. Cihazın tasarımı ilginç bir şekilde Apple Magic Mouse'a benziyor olsa da bu minik cihaz toplamda altı farklı sağlık verisinin izlenmesini ve işlenmesini sağlıyor. Kandaki oksijen miktarını ölçen cihaz, EKG, kalp ve akciğer oskültasyonu (solunan havanın akciğerlerdeki hareketi, dokularla etkileşimi ve titreşimi ile ortaya çıkardığı sesleri dışarıdan gerek direkt kulak yardımı ile gerekse yardımcı ekipmanlar kullanarak dinleme işlemine deniyor), nabız ve vücut sıcaklığı ölçümü ve artık akıllı bilekliklerin dahi çok pratik bir şekilde sunduğu uyku takibini yapabiliyor.

Şirketin kendi geliştirdiği özel görüntüleme NPU'su olan MariSilicon Y, Bluetooh ses SoC(Stereo Optik Kompresör) tanıttı. Bluetooth özelliklerini artıran bu çip söylendiği kadarıyla kablosuz bağlantı özellikli SoC ürünleriyle kıyaslandığında bant genişliğini yüzde 50 oranında artırıyor.