Oppo Find X6 serisi için ilk detaylar belli oldu
Akıllı telefonların özellikleri bir şekilde sızdırılıyor. Bu noktada OPPO'nun Find X6 modeli hakkında yapılan sızıntılar dikkat çekiyor.
Türkiye'de aktif bir şekilde yer alan OPPO, yeni akıllı telefonuyla gündeme geldi. OPPO Find X6 için yapılan sızıntılara göre cihazın pro versiyonunda önemli özellikler yer alıyor.
OPPO Find X6'nın sızdırılan özellikleri
Bir süredir telefon serisi hakkında yapılan sızıntılar son noktaya ulaştı. Find X6 Pro hakkında Snapdragon 8 Gen 2'nin yer alacağı söylenirken, pro takısı olmayan modelde Snapdragon 8 Plus Gen 1 yer alacağı düşünülüyor. Ekran tarafında X6 ve X6 Pro için sırasıyla 1.5K çözünürlük ve 2K çözünürlük sunulan 120Hz OLED ekrana yer verilmesi bekleniyor.
Cihazın standart modelinde ise 50 Megapiksel esas kamerasına 50 Megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera ve 32 Megapiksellik telefoto kamera eşlik ediyor. Pro tarafında ise 50 Megapiksel temel, 50 Megapiksel ultra geniş açılı ve 50 Megapiksel telefoto yer alacak deniyor.
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