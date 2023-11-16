Oppo yeni işletim sistemi ColorOS 14'ü tanıttı: İşte güncelleme alacak telefonların listesi

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:51

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:51

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo yeni Android 14 tabanlı işletim sistemi ColorOS 14'ü tanıttı. Beta sürümü çıkan işletim sistemi Kasım ayının ortalarında çıkış yapacak. ColorOS 14'ü ilk alacak telefon ise Oppo Find N2 Flip olarak açıklandı.

OPPO COLOROS 14'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yenilenmiş Trinity Engine sayesinde yeni işletim sisteminde ROM Canlandırma, uygulama ve dosya verilerini sıkıştırarak 20 GB'a kadar depolama alanı tasarrufu sağlayabiliyor. RAM Vitalization, Android'in RAM mekanizmasını daha becerikli bir mekanizma ile değiştirerek özellikle arka plan uygulamalarını RAM kullanma oranı azaltılmış.

ColorOS 14 ile birlikte Oppo cihazlara 'Akıllı Şarj' sistemi ekleniyor. Yapay zeka ile geliştirilmiş bu sistem ile şirket cihazların pil ömrünü uzatmayı planlıyor.

Picture Keeper adlı yeni bir özellik de ColorOS 14 ile cihazlara eklenecek. Bu özellik sayesinde de kullanıcılar istedikleri fotoğrafları gizleyerek erişebilmek için ekstra izin gerektiğini belirtebilecek. Ayrıca akıllı görüntü matlaştırma gibi bir fotoğrafta birden fazla kişyi ve hayvanı ayıran bir fotoğraf düzenlemesi de Oppo cihazlara ekleniyor. Ayrıca telefonun ana ekran tasarımı tarafında da birçok seçenek ColorOS 14 ile birlikte eklenmiş durumda.

ColorOS14'ün beta sürümünü alacak cihazların tam listesi ise şöyle: