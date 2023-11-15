Samsung'un yeni amiral gemisi S24'ün maket görüntüsü ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S24'ün maket görüntüsü ortaya çıktı. Telefon görüntülere göre 3 arka kamera ile gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:30
Samsung'un yeni amiral gemisi S24'ün maket görüntüsü ortaya çıktı
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Samsung, 2024 yılında düzenleyeceği 'Galaxy Unpacked' etkinliğine hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında teknoloji devi Galaxy S24 modellerini tanıtmayı planlıyor. Ancak etkinlikten önce modellerin maket görüntüleri ortaya çıktı. Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerinde bir önceki amiral gemisi modellere göre tasarımsal bir değişiklik bulunmuyor.

Wccftech'in haberinde yer alan bilgilere göre Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinin görsellerinde, kavisli köşelere, tek bir hoparlör oyuklarına ve SIM kart tepsisi açıklıkları yer alıyor. 

Bununla birlikte, her iki modelde de üçlü arka kamera kurulumu ve üst ve alt kısımlarda bir dizi mikrofon olduğu görülüyor.

Samsung'un geçtiğimiz günlerde S24 Plus modelinde titanyum çerçeve kullanacağı da ortaya çıkmıştı. Cihazın donanımsal özellikleri hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. 



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