Oppo'nun yeni fiyat performans telefonunun özellikleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 17:01

Güncelleme: 28.08.2023 - 17:01

Oppo, orta seviyede uygun fiyatlı yeni bir telefon modeli olan Oppo A38 üzerinde çalıştığını duyurdu. Cihazın sızan görüntüleri ve temel özellikleri internet üzerinde yayınlandı. Telefonun çift arka kameraya ve önceki Oppo A serisi telefonlarının tasarımına sahip olacağı, ön tarafta ise su damlası şeklinde bir çentiğe sahip olacağı belirtildi.

Cihazın ön tarafında, 720p çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.56 inç LCD ekran yer alacak. Yonga seti olarak MediaTek'in Helio G80 modelinin kullanılacağı söyleniyor. Bu yonga seti, 12 nm üretim süreci ile tasarlanmış olup Oppo A38'e 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte gelecek.

Telefonun arka tarafında, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve f/2.4 lensli 2 MP ikincil sensörün bulunacağı belirtiliyor. Ancak raporda bu ikincil sensörün derinlik çekimleri veya makro fotoğraflar için kullanılıp kullanılmayacağına dair kesin bir bilgi verilmedi. Su damlası şeklindeki çentinin içinde ise 5 MP çözünürlüğünde f/2.2 selfie kamerasının yer alacağı ifade ediliyor.

Oppo A38'in özelliklerine dair bilgiler arasında USB-C şarj portu, IP54 suya dayanıklılık derecesi ve Android 13 tabanlı ColorOS 13 işletim sistemi ile gelen 5.000 mAh pil bulunuyor. Telefonun Avrupa'da 159 Euro (mevcut kur ile 4 bin 223 TL+ vergiler) fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi planlanıyor ve ardından Hindistan ve diğer Asya ülkelerinde de satışa sunulacak.