Oppo'nun yeni telefonu Oppo A58 4G tanıtıldı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:34

Güncelleme: 27.07.2023 - 16:34

Geçtiğimiz yıl, Oppo uygun fiyatlı 5G telefonu olan Oppo A58'yi tanıtmıştı. Şimdi, şirket yonga setini ve ekranı güncelleyerek 4G versiyonunu piyasaya sürdü.

Yeni Oppo A58 4G modeli Endonezya'da satışa sunuldu ve fiyatı 165 dolar olarak belirlendi. Cihazın, yeşil ve siyah renk seçenekleri mevcut. Akıllı telefonun genel tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmamış, ancak 8MP selfie kamerasının artık çentik yerine bir delik içinde konumlandırılmış.

Telefonun ekranı artık 6,72 inç FHD+ panel kullanıyor ve 1.080 x 2.400 piksel çözünürlük, 20:9 en boy oranına sahip. Ekran 60Hz yenileme hızına sahip olsa da, 180Hz dokunmatik örnekleme hızıyla dikkat çekiyor.

Yonga seti olarak, Dimensity 700 bir Helio G85 ile değiştirilmiş durumda. Telefon 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilmiştir. Kamera tarafında, 50MP arka kamera (75.5° f/1.8 lens) ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Telefon aynı zamanda 5.000mAh kapasiteli batarya ve 33W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip bir pil ile geliyor.

Telefon, microSD yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlörler ve yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu gibi özellikleri içermektedir. Ayrıca, akıllı telefon su sıçramalarına karşı dayanıklılık için IPX4 olarak derecelendirilmiş.