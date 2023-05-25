2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Uygun fiyatlı Oppo tanıtıldı: 108 MP kamera ile geliyor

Dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından biri olan Oppo yeni telefonunu tanıttı. Oppo K11x adlı model kamerası ve uygun fiyatı ile dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 11:28
Uygun fiyatlı Oppo tanıtıldı: 108 MP kamera ile geliyor
Abone Ol google-news

Uygun fiyatlı telefonları ile ön plana çıkan Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo yeni telefonunu tanıttı. Oppo K11x adlı model 6.7 inç, IPS, 120 HZ yenileme hızına sahip bir ekran ile geliyor. Telefon gücünü Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden alıyor. 8 ve 12 GB RAM seçenekleri ile gelen cihazın depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor.  

Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan cihazın 5.000 mAh kapasiteli 67W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryası bulunuyor. Telefonun ön tarafında 16 Megapiksel kamera yer alıyor. Arka tarafında ise 108 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü görevi gören kamera mevcut.  

Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB sürümü 210 dolardan, 8 GB RAM ve 256 GB sürümü ise 240 dolardan satılıyor. En üst sürümü yani 12 GB rAM ve 256 GB depolama alanı olan sürümü ise 270 dolardan satılıyor.


OPPO Oppo K11x Oppo K11x özellikleri Oppo K11x fiyatı

İlgili Haberler

Oppo yeni fiyat performans telefonunu tanıttı!

Oppo yeni fiyat performans telefonunu tanıttı!
Kerim Ülker: Çinli cep telefonu üreticisi OPPO Mısır'a fabrika kuruyor

Kerim Ülker: Çinli cep telefonu üreticisi OPPO Mısır'a fabrika kuruyor
Bu yılın sonunda tanıtılacak Oppo Reno 10 Pro Plus

Bu yılın sonunda tanıtılacak Oppo Reno 10 Pro Plus

En Çok Okunan Haberler