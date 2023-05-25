Uygun fiyatlı Oppo tanıtıldı: 108 MP kamera ile geliyor
Dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından biri olan Oppo yeni telefonunu tanıttı. Oppo K11x adlı model kamerası ve uygun fiyatı ile dikkat çekti.
Uygun fiyatlı telefonları ile ön plana çıkan Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo yeni telefonunu tanıttı. Oppo K11x adlı model 6.7 inç, IPS, 120 HZ yenileme hızına sahip bir ekran ile geliyor. Telefon gücünü Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden alıyor. 8 ve 12 GB RAM seçenekleri ile gelen cihazın depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor.
Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan cihazın 5.000 mAh kapasiteli 67W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryası bulunuyor. Telefonun ön tarafında 16 Megapiksel kamera yer alıyor. Arka tarafında ise 108 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü görevi gören kamera mevcut.
Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB sürümü 210 dolardan, 8 GB RAM ve 256 GB sürümü ise 240 dolardan satılıyor. En üst sürümü yani 12 GB rAM ve 256 GB depolama alanı olan sürümü ise 270 dolardan satılıyor.
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