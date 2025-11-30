Optimus robotlar Tesla fabrikalarında diğer Optimus robotlarını üretecek

Tesla'nın insansı robotu Optimus'un, bir şeyleri inşa etmekten, mutfakta yemek pişirmeye kadar çeşitli ve karmaşık görevleri yerine getirebildiğine yönelik videolar milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

İş ve otomasyon tarafında insansı robotların kullanılacağı zaten bilinen bir gerçek ancak Elon Musk tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre Optimus, gelecekte diğer Optimus robotlarının üretiminde görev alacak.

Musk bir süre önce Optimus için seri üretim hatlarının kurulmaya başlandığını açıklamıştı. Musk'ın buradaki planı ünlü matematikçi John von Neumann'ın 1940'larda ortaya attığı 'kendi kendini kopyalayabilen teorik uzay araçları'na gönderme yapmak. Musk, bu modeli hayata geçirebileceğini düşünüyor.

Optimus robotları ise bu planı gerçekleştirmede en büyük araç olacak.

Musk'ın planına göre bu 20 yıl içinde hayata geçirebilecek kusursuzluğa ulaşabilecek.