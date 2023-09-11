Orası da güvenli değil; Otomobiliniz sizi gözetliyor olabilir!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:02

Güncelleme: 11.09.2023 - 10:02

Herhangi bir akıllı cihaz ya da internete bağlanan bir araç kullanıyorsanız 'gizliliğiniz' tehlike altında. Her yeni araştırmada farklı bir güvenlik ihlali ortaya çıkarken, bu sefer de otomobillerin kullanıcılarını gözetlediği ortaya çıktı. Genellikle akıllı telefon ve bilgisayarlardaki uygulamaların kullanıcıları izlediği verilerini kaydettiği veya dağıttığı ortaya çıkıyor. Ancak Mozilla'nın yeni yayımladığı rapora göre bunun da ötesi var.

OTOMOBİLLERİN LİSTESİ DE PAYLAŞILDI

Yeni yapılan araştırmaya göre dünyada milyonlarca kullanıcısının olduğu otomobillerde ciddi bir tehdit bulunuyor.

Otomobillerin de akıllandığı ve farklı sensörlerin eklendiği göze alındığında 'güvenlik zaafiyetlerinin' olmaması ise kaçınılmazdı. Mozilla'nın raporuna göreyse otomobiller 'gizlilik açısından şimdiye kadarki en kötü ürün kategorileri' oldu.

Mozilla'nın ekibi toplamda 25 büyük otomobil üreticisinin araçlarını inceledi.

Söz konusu inceleme sonucunda ise gizlilik konusunda bazıları sınıfta kaldı. Burada Google Haritalar gibi uygulamalar üzerinden çok sayıda veri toplandığı ortaya çıktı. Uygulamalarla toplanan verilerin yüzde 84'ü sonrasında satılıyor, yüzde 76'sı ise kişisel verileri içeriyor.

Mahremiyet konusunda sınıfta kalan ve çok fazla veri toplayan şirketler: