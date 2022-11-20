Orion uzay aracı, Ay'ı ilk kez net şekilde görüntülendi

20 Kasım 2022 Pazar, 11:53

Geçtiğimiz yıllarda dönemin ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Ay’a ayak basmaları gerektiğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından da NASA kolları sıvamış ve en kısa sürede yeniden Ay’a dönebilmek için çalışmalara başlamıştı.

Yeniden Ay yüzeyinde insanların yürümesi için gerçekleştirilecek görev dizisinin ilki ise Artemis 1 olarak adlandırılmıştı. Bu görevde kullanmak için Orion adlı bir uzay aracı da geliştirilmişti. Orion, oldukça sıkıntılı bir sürecin ardından test görevi olan Artemis 1’e başlamıştı. NASA, aracın istenilen yörüngeye oturduğunu açıkladı.

ARACIN ÜZERİNDE 24 KAMERA YER ALIYOR

Gerek uzay çalışmalarında, gerekse roketler gibi yapıların fırlatılmasında kullanılan yöntemlerden biri ilk önce fırlatılan şeyi yeterince yukarıdaki bir noktaya ulaştırıp sonrasında yönlendirmektir. Bu durum Orion için de farklı olmadı. Verimliliği öne alan NASA mühendisleri, aracı önce Dünya’nın çekim alanından yeterince uzaklaşacak kadar uzağa gönderip sonrasında istenen yörüngeye yerleştirmeyi planlıyordu. Bu aşama, başarıyla tamamlandı.

Webtekno'nun haberine göre yayınlanan son videoda Ay’ın yarısının aydınlık olduğu görülebiliyor. Videoda ayrıca Orion aracını ve üstündeki Artemis 1 görev logosunu da görebilmek mümkün. Görüntülerin alındığı kamera ise Orion’ın dört güneş enerji panelinden birinin üzerinde bulunuyor. Video açıklamasına göre Orion, 'güneş kanatlarını' düzenleyerek manevra yaptıktan sonra Ay’ın görüntülerini yakalamayı başardı. Aracın üzerinde çeşitli görevlere sahip olan 24 kamera bulunuyor.

NASA, daha önce fırlatma sürecinde yaşanan bazı gecikmelerin ardından 16 Kasım’da Artemis 1 görevi için gerekli fırlatmayı gerçekleştirmişti.

Bu fırlatma, şu anda dünyadaki en kuvvetli roket olan SLS roketinin de ilk görevi olmuştu. NASA, bu görevi mürettebatlı Artemis görevleri için önemli bir test olarak görüyor ve her iki aracın da iyi durumda olduğundan emin olmak istiyor. İnsanlı görevlerin 2025 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor.