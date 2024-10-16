Ortam gürültüsüne göre titreşimi ayarlayacak
Android 15 ile yeni özellikler Android kullanıcılarına ulaşacak. Bu kapsamda Uyarlanabilir Titreşim oldukça faydalı olacak.
Android 15, "Uyarlanabilir Titreşim" isimli bir özelliği akıllı telefonlara getiriyor. Bu sayede, kullanıcılar bulundukları ortama göre titreşim yoğunluğunun değiştiğini görebilecek. Pixel telefonlarla başlayan Android 15'in dağıtımı, yakında Samsung, Xiaomi ve diğer Android cihazlar için gelecek.
ORTAM GÜRÜLTÜSÜNE GÖRE TİTREŞİMİ AYARLIYOR
Android 15'in olumlu olumsuz yanlarından bahsedenler forumlara ve sosyal medya hesaplarına akın edip yorumlarını yapmaya başladılar. Sunulan yeni Uyarlanabilir Titreşim özelliği ise ortam gürültüsünü ve yapısını anlayıp ona göre titreşimi ayarlıyor.
Özellik, titreşim yoğunluğunu telefonun mikrofonu ve diğer sensörlerini kullanarak gürültü seviyesinden ayarlıyor.
Etiketler: #Android 15
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