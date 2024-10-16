Ortam gürültüsüne göre titreşimi ayarlayacak

Yayınlanma: 16.10.2024 - 17:04

Güncelleme: 16.10.2024 - 17:04

Android 15, "Uyarlanabilir Titreşim" isimli bir özelliği akıllı telefonlara getiriyor. Bu sayede, kullanıcılar bulundukları ortama göre titreşim yoğunluğunun değiştiğini görebilecek. Pixel telefonlarla başlayan Android 15'in dağıtımı, yakında Samsung, Xiaomi ve diğer Android cihazlar için gelecek.

ORTAM GÜRÜLTÜSÜNE GÖRE TİTREŞİMİ AYARLIYOR

Android 15'in olumlu olumsuz yanlarından bahsedenler forumlara ve sosyal medya hesaplarına akın edip yorumlarını yapmaya başladılar. Sunulan yeni Uyarlanabilir Titreşim özelliği ise ortam gürültüsünü ve yapısını anlayıp ona göre titreşimi ayarlıyor.

Özellik, titreşim yoğunluğunu telefonun mikrofonu ve diğer sensörlerini kullanarak gürültü seviyesinden ayarlıyor.