Android 15 ile geliyor; İşte telefonları hızlandıracak adım

Yayınlanma: 25.08.2024 - 00:55

Güncelleme: 25.08.2024 - 00:55

Android cihazlarda performans artışı için pek çok çalışma yapılıyor. Özellikle Google, Android 15 ile bu noktaya odaklanıyor. Telefonları daha hızlı yapmak adına gelecek olan 16 KB sayfa boyutunun desteklenmesi, Android cihazlarda performans artışı sağlayacak.

ANDROID CİHAZLAR İÇİN PERFORMANS ARTIŞI

Google'ın sunacağı bu yeniliğin nasıl çalıştığı da açıklandı. Android işletim sistemi şu ana kadar 4 KB sayfa boyutu ile çalışıyordu. Çoğu CPU'da belek yönetim birimleri kısaca MMU, bir programın kullandığı adresleri belleğindeki fiziksel konuma çeviriyor. Çeviri ise sayfa boyutu oranında yapılıyor.

Program ise ne zaman fazla belleğe ihtiyaç duysa işletim sisteminin devreye alınması gerekiyor ve sayfa tablosu girişi doldurarak bellek parçasını işleme ataması gerekiyor. Haliyle 4 KB sayfa boyutunun desteklenmesi işlemi yavaşlatıyordu. Ancak bu 16 KB'ye çıkınca daha fazla işlem gücü sayesinde çok daha hızlı çalışacak.

Bu sayede, uygulama başlatma süreleri ve güç tüketiminde önemli bir azalma olacak. Kamera başlatma süresinde iyileştirmenin yanı sıra sistem açılış süresinde de kısalma olacak.