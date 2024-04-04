Otomobil projesini iptal eden Apple, gözünü robotlara dikti

Apple yeni iddiaya göre kendi ev robotu için çalışmalar yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 18:42
Otomobil projesini iptal eden Apple, gözünü robotlara dikti
Abone Ol google-news

Apple'ın kısa bir süre önce iptal ettiği haberleriyle gündeme gelen otomobilinin ardından Bloomberg yeni bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu. Buna göre Apple, ev robotu geliştirmek istiyor ve çalışmalarını bu yöne kaydırmış durumda. 

APPLE EV ROBOTU GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Bloomberg'ün isim vermediği kaynaklarından aktardığına göre Apple, gelişmiş bir ev robotu için çalışmalar yapmaya başladı.

Temelde robot süpürgenin daha fazla görev yapabileni olarak yorumlanan ev robotu, insanları evin içinde otonom şekilde takip edebileceği aktarıldı. Henüz, geliştirme aşamasında olduğu için hem ayrıntılar yok hem de hayata geçip geçmeyeceği kesin değil. Yine de Apple, yapay zeka trenine farklı şekillerde binmek istediğini her yeni adımında biraz daha gösteriyor.


Apple ev robotu haberleri

İlgili Haberler

Apple'dan GPT-4'e rakip yapay zeka sistemi

Apple'dan GPT-4'e rakip yapay zeka sistemi
Apple'ın iOS 18'i için konsept videosu hazırlandı

Apple'ın iOS 18'i için konsept videosu hazırlandı
Apple kuruluşunun 48. yılında davaların hedefinde

Apple kuruluşunun 48. yılında davaların hedefinde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: Süper Kupa'nın hakemi belli oldu!

Son Dakika: Süper Kupa'nın hakemi belli oldu!
Trafikte Cem Yılmaz’a yöneltilen soru viral oldu: ‘Araban güzelmiş, ne iş yapıyorsun?’

Trafikte Cem Yılmaz’a yöneltilen soru viral oldu: ‘Araban güzelmiş, ne iş yapıyorsun?’
Trabzonspor, Konyaspor engelini 3 golle geçti! Konyaspor 1-3 Trabzonspor

Trabzonspor, Konyaspor engelini 3 golle geçti! Konyaspor 1-3 Trabzonspor
Gelinim Mutfakta 4 Nisan 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 4 Nisan 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Nisan ayında hangi balıklar yenir?

Nisan ayında hangi balıklar yenir?
Lady Gaga’lı Joker devam filmi için heyecan verici ilk afiş yayınlandı!

Lady Gaga’lı Joker devam filmi için heyecan verici ilk afiş yayınlandı!
Yunanistan adaları için kapıda vize uygulaması başladı: Hangi evraklar gerekiyor?

Yunanistan adaları için kapıda vize uygulaması başladı: Hangi evraklar gerekiyor?
Seçimi kazanıp mazbatasını alamadan hayatını kaybetti

Seçimi kazanıp mazbatasını alamadan hayatını kaybetti