'Ben robot değilim' testinde botlar insanlara göre daha başarılı

Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:11

Güncelleme: 11.08.2023 - 13:11

İnternet sitelerinde robot olmadığınızı kanıtlamanız için karşınıza çıkan Captcha bir diğer adıyla 'ben robot değilim' testlerinde trafik lambası olan yerleri seçin ya da dikiz aynası hangisinde var gibi sorular soruluyor. Kullanıcıların robot olmadığını kanıtlaması için hazırlanan bu sorularda ise yeni bir araştırmada botların daha başarılı olduğu ortaya çıktı.

İNSANLAR DAHA BAŞARISIZ VE YAVAŞ

Yani insanlar karşısına çıkan 'trafik lambası olan kareleri' seçin gibi soruları başarıyla tamamlayamıyor.

California Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre en popüler 200 internet sitesi incelendi ve 120 tanesinde halen Captcha kullanıldığı görüldü. Sitelerde yer alan bu testlerin ise zorluk seviyesi ölçüldü. 1.000 katılımcının çalışmaya dahil edilmesiyle ilerleyen araştırmada Captcha testlerini çözmede botlar insanlara göre hem daha hızlı hem de doğruluk oranı çok daha fazla cevaplar verdi.

200 internet sitesinde kullanılan bu güvenlik yöntemini inceleyen araştırmacılar, botların insan gibi görünmek için daha fazla eğitildiğine işaret ediyor.

Bu testler insanlar için kolay ancak zararlı botlar için zor olacak şekilde hazırlanıyor. Görsellerden önce yazıları ya da harflerin yazılmasını içeren bu testler botların gelişmesiyle, görüntülere dönüştürüldü. Daha karmaşık hale getirilen bu güvenlik testleri ise hem botlar hem de insanlar için daha zor bile hale geldi.

Araştırmada testlerin çözülmesi ise insanlar ve botlar olarak ayrı değerlendirildi. İnsanlar aynı testi 9 ya da 15 saniye içinde çözerken, botlar aynı testleri 1 saniyeden daha kısa sürede çözdü. Doğruluk tarafında ise insanlar yüzde 50 ve 84 oranında başarılı olurken, botlar yüzde 85 ile 100 arasında başarı gösterdi.