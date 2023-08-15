Müşteriler, robot taksilerde cinsel ilişkiye girmeye başladı

Yayınlanma: 15.08.2023 - 13:25

Güncelleme: 15.08.2023 - 14:08

ABD'nin San Francisco kentinde giderek yaygınlaşan sürücüsüz taksiler amacı dışında kullanılmaya başladı.

San Francisco Standard'ın haberine göre yolcular, otonom taksilerle varış yerlerine doğru ilerlerken arka koltukta cinsel ilişkiye giriyor.

Yakın zamanda sürücüsüz taksi yolculuğuna çıkan Megan, "İçeri girdik ve hemen öpüşmeye başladık" dedi.

Gazeteye konuşan 20'li yaşlardaki genç kız, taksiye kimonoyla bindiğini ve erkek arkadaşının terliklerini giydiğini ekledi.

Megan'ın kimliği belirsiz "suç ortağı" ise robot takside en az 6 kez cinsel faaliyette bulunduğunu itiraf etti.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, "Yani size 'Bunu yapamazsınız' diyecek kimse yok" ifadelerini kullanan genç adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşler giderek daha rahat hissettiğiniz bir noktaya geliyor."

San Francisco, otonom taksi hizmeti konusunda dünyanın önde gelen kentlerinden biri.

Kentte General Motors'a bağlı Cruise ve Google'ın Waymo firmasının ürettiği otonom araçlar kullanılıyor.

Öte yandan Waymo'nun, 2021’den bu yana sürdürdüğü sürücüsüz testlerde bazı sorunlar ortaya çıkmış ve şirket önceki aylarda ilk kez ölümlü bir kazaya karışmıştı.

Üstelik bu olay, müşterileri Waymo araçlarında seks yapmaktan caydırmış gibi görünmüyor.

Zira San Francisco Standard'ın haberinde yolcuların genellikle Cruise araçlarında seks yaptığı yazıldı.

Muhabirler herhangi bir Waymo aracında cinsel ilişkiye giren kimseye ulaşamadı.