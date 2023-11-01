Oyun dünyasında yeni satın alma; bu kez Atari karşımızda!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:14

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:14

Digital Eclipse ismi sizin için bir şey ifade etmiyorsa Street Fighter, Mega Man, Teenage Mutant Ninja Turtles gibi oyunları dile getirmek faydalı olacaktır.

6 BUÇUK MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Atari, retro oyun geliştiricisi ve yayıncısı Digital Eclipse’i 20 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla satın almayı planladığını duyurdu. Video oyunu şirketi, 4 milyon doları nakit ve 2,5 milyon doları yeni çıkarılan Atari hisseleri olmak üzere 6,5 milyon doları peşin ödeyecek. Digital Eclipse’in performansına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda ilave 13,5 milyon dolar ödenebilir.

Chip'in aktardığı anlaşma, Atari’nin nostaljik retro içeriklere daha fazla odaklanmasını sağlayacak. Digital Eclipse, Street Fighter, Mega Man ve Teenage Mutant Ninja Turtles gibi klasik oyunları yeniden canlandıran, eleştirmenlerden olumlu not alan koleksiyon seçenekleriyle ün kazandı. Şirketin en son projesi geçtiğimiz yıl satışa sunulan Atari 50: The Anniversary Collection’dı.

Atari Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Wade Rosen, Digital Eclipse’in yaptıkları işte sektörün en iyisi olduğunu ve Atari’nin mirasına yönelik yenilenen odağıyla mükemmel bir şekilde uyum sağladığını söyledi: “Digital Eclipse, yaptıkları işte dünyanın en iyisi. Oyun endüstrisinin tarihine derin bir sevgi ve saygı duyuyorlar ve tarihi serilere dayanan, eleştirmenlerce beğenilen projeler geliştirmeleriyle tanınıyorlar. Digital Eclipse, Nightdive ile birlikte Atari’nin DNA’sı ve yenilenen amacı ile mükemmel bir uyum gösteriyor. Retro inovasyonun sınırlarını birlikte nereye zorlayabileceğimizi görmek beni kişisel olarak heyecanlandırıyor.”

Digital Eclipse CEO’su Andrew Ayre ise, her iki şirketin de oyun tarihini onurlandırma konusunda tutkulu olduğunu söyledi. Digital Eclipse, Atari’nin bir parçası olarak genişletilmiş geliştirme yeteneklerinden ve ikonik IP’lere erişiminden yararlanacak. Ayrıca Atari’nin yönetim uzmanlığından da yararlanarak işini daha da büyütebilecek.

Atari’nin bu yılın başlarında Nightdive Studios’u da alması, retro oyunların stratejisinin temel bir parçası haline gelmesi anlamını taşıyor. Ayrıca şirket, ilk kez yaklaşık 48 yıl önce piyasaya sürülen orijinal Atari 2600’ün modern versiyonu olan Atari 2600+’ı yeniden oluşturma isteğini de belirtti.