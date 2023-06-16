Atari 33 yıl sonra yeni oyun çıkaracak

Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:41

Güncelleme: 16.06.2023 - 11:43

ABD merkezli video oyun şirketi Atari uzun bir aranın ardından yeni oyunu ile gündeme geldi. Bir zamanların efsanevi şirketi, 1977 yılında 'Atari 2600' adlı oyun konsolunu çıkarmıştı.

Şirket 33 yılın ardından konsola yeni bir oyun çıkaracağını açıkladı. Mr. Run and Jump adlı oyun, 2D platform türünde yer alıyor.

Donanımhaber'in haberine göre, oyunda 'Mr. Run and Jump' ve 'Dog Leap' karakterleri kullanılarak 'Void' alt edilmeye çalışılacak.

Oyun 'Atari 2600' oyun konsolunun yanı sıra PC, PlayStation 5, Nintendo Switch ve Xbox Series X/S'e de çıkış yapacak.

31 Temmuz tarihinde satışa çıkacak olan oyunun Atari'de kartuş fiyatı 60 dolar olarak açıklandı.