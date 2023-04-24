Atari 100'den fazla PC ve konsol klasiğinin haklarını satın aldı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 12:28

Güncelleme: 24.04.2023 - 12:28

Atari insanların 1985'teki gibi oyun oynamasını istiyor. Buradan hareketle ünlü oyun devi Atari, Accolade, Micropose ve Infogrames'ten 1980'ler ve 1990'larda piyasaya sürülen 100'den fazla PC ve konsol oyununu satın aldığını duyurdu. Şirket ayrıca Accolade'ın ticari markasını da kasasına ekledi.

HANGİ OYUNLARIN ÖNCELİKLİ OLDUĞU BİLİNMİYOR

Atari'nin yeni sahip olduğu oyunlar arasında Demolition Racer serisi, Bubsy ve Hardball yer alıyor. Atari CEO'su Wade Rosen yaptığı açıklamada, "Bu oyunların birçoğu Atari tarihinin önemli bir parçasıdır ve hayranları bu oyunların birçoğunun fiziksel ve dijital formatlarda yeniden piyasaya sürülmesini ve hatta modern konsollara taşınmasını dört gözle bekliyorlar" dedi.

Chip'in aktardığı haberde yapılan açıklamadan, satın alınan oyunların yeni teknoloji ile yenilenerek tekrar karşımıza çıkacağını anlayabiliyoruz. Ama hangi oyunların öncelikli olacağı gibi detaylar henüz belli değil.

Atari, insanların önemsediği IP'lere yaptığı yatırımlarla oyuna geri dönüş için önemli bir çaba sarf ediyor. Daha geçen ay Atari, Nightdive Studios ve aralarında Berzerk ve Frenzy'nin de bulunduğu 12 Stern Electronics Arcade Classics'in IP'leri için anlaşmalar yaptı. Nightdive Studios'un satın alınması sadece sağladığı oyunlar açısından değil, teknolojisi açısından da dikkate değer. Nightdive, retro oyunları modern sistemler için yeniden düzenlerken aynı zamanda kalitelerini artırma konusunda uzmanlaşmış bir stüdyo ve bu tam da Atari'nin yapmayı amaçladığı şey.