Oyun dünyasının en büyük davasına Kraliçe'nin avukatı dahil oldu
Activision-Blizzard, satın alma sürecinde İngiltere'nin ret kararına itiraz etmek için Kraliçe'nin avukatını tuttu.
ABD'li teknoloji devi Microsoft, 69 milyar dolar karşılığında dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Activision-Blizzard'ı satın almak için şirkete teklif vermişti. Activision-Blizzard tarafından satın alma teklifi kabul edilmişti. Ancak ülkelerin rekabet kurullarının onay vermesi gerekiyordu.
Bir süredir araştırılan süreç bulut oyun sektöründe rekabeti engelleyeceğinden dolayı satın alma işlemi İngiltere'de Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA) tarafından reddedilmişti.
Ret kararına ilişkin Microsoft ve Activision-Blizzard itiraz edeceklerini açıklamıştı. Activision-Blizzard temyiz başvurusunu yönetmek için Kraliçe 2. Elizabet'in eski avukatını tuttuğunu açıkladı.
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