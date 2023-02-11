Oyun şirketlerinden depremzedelere destek yağdı!

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:46

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:46

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin arından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremzedeler için Ahbap, AFAD gibi kuruluşlar yardım kampanyaları düzenliyor. Birçok sektörden firma bu kampanyalara destek verdiğini açıkladı.

Bu firmaların arasına oyun sektörü de katıldı. Destiny ve Halo 3 gibi oyunların geliştiricisi Bungie, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Kampanya kapsamında şirket 200 bin doların üzerinde para topladığını açıkladı.

Bağış kampanyası düzenleyen bir diğer şirket ise Riot Games oldu.

Ülkemizde oldukça fazla oyuncu kitlesine sahip olan şirket, League of Legends Türkiye hesabından yaptığı açıklama ile Ahbap’a 100 bin dolar bağış yaptığını belirtti. Ayrıca şirket bir yardım kampanyası başlattığını, hedeflerinin 150 bin dolar olduğunu açıklamasına ekledi.

Bir diğer bağış haberi ise PUBG Mobile Türkiye’den geldi. Çinli teknoloji devi Tencent’in sahip olduğu şirket, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 3 milyon 700 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

Son olarak da Knight Online’ın geliştiricileri NTT Game, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile 3 milyon TL bağış yaptığını açıkladı.