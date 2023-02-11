Atomic Heart’ın sistem gereksinimleri açıklandı
Bilim kurgu türünde bir FPS oyunu olan Atomic Heart’ın geliştiricisi Mundfish, ayrıntılı sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyun, Nvidia GTX 960 ve AMD Radeon R9 380 ekran kartlarında bile açılacak.
Yayınlanan videoları ile FPS oyun türüne farklı bir bakış açısı getirecek olan Atomic Heart, yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. Fallout ve Bioshock mekaniklerinden ilham alınarak yapıldığı belirtilen oyun, Xbox, PlayStation ve PC platformlarına çıkış yapacak.
Oyunun geliştiricisi Mundfish'in son yaptığı açıklamay ile, Atomic Heart’ın sistem gereksinimleri belli oldu. Minimum gereken ekran kartı Nvidia GTX 960 veya AMD Radeon R9 380 olarak belirlenmiş.
90 GB depolama alanına ihtiyaç duyan oyun, işlemci tarafında Intel Core i5-2500 veya AMD Ryzen 3 1200’e ihtiyaç duyuyor. Ram olarak ise, 6 GB’ın yeterli olacağı açıklanmış. Bunlar 1080p/30 FPS için açıklanan bilgiler.
Atomic Heart’ın detaylı sistem gereksinimleri ise şöyle:
Minimum – 1080p/30FPS
CPU: Intel Core i5-2500/AMD Ryzen 3 1200
GPU: Nvidia GeForce GTX 960/AMD Radeon R9 380
RAM: 6GB
Depolama: 90GB HDD
Minimum – 1080p/60FPS
CPU: Intel Core i5-6600/AMD Ryzen 3 1400
GPU: Nvidia GeForce GTX 1070/ AMD Radeon RX 5600 XT
RAM: 16 GB
Depolama: 90 GB HDD
Orta – 1080p/60FPS
CPU: Intel Core i5-6500K/AMD Ryzen 5 1400
GPU: Nvidia GeForce GTX 1070/ AMD Radeon RX 5600 XT
RAM: 16 GB
Depolama: 90 GB SSD
Yüksek – 1080p/60FPS
CPU: Intel Core i7-7600K/AMD Ryzen 5 1600
GPU: Nvidia RTX 1080/ AMD Radeon RX 5700 XT
RAM: 16 GB
Depolama: 90 GB SSD
Ultra – 1080p/60FPS
CPU: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600X
GPU: Nvidia RTX 2070/ AMD Radeon RX 6700 XT
RAM: 16 GB
Depolama: 90 GB SSD
Ultra– 4K/60FPS
CPU: Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600X
GPU: Nvidia RTX 3080/ AMD Radeon RX 6800 XT
RAM: 16 GB
Depolama: 90 GB SSD
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