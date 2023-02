Prime Gaming 264 TL değerinde ücretsiz oyun veriyor!

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 13:13

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 13:13

Steam’in dolar kurunu 10 TL’ye çekmesiyle birlikte oyun fiyatlarına zamlar geldi. Oyuncular bu durumdan dolayı ücretsiz oyun veren platformlara yöneldi. Bu platformlardan biri olan Amazon’un oyun platformu Prime Gaming bu hafta 264 TL değerinde 4 oyunu ücretsiz olarak veriyor.

Bu oyunlardan ilki Steam’de 20,00 TL’ye satılan Aerial_Knight’s Never Yield. Oyun fütüristik bir dünyada geçiyor. Oyunun türü ise platform, ritim olarak belirtiliyor. Yani oyundaki karakteriniz ile koşarken doğru zamanda tuşlara basıp ritim oluşturmanız gerekiyor.

İkinci oyun ise DKO: Divine Knockout. Oyun Steam’de 90 TL’den atılıyor. İki boyutlu bir dövüş oyunu olan DKO: Divine Knockout’da arkadaşlarınızla birlikte kapışabiliyorsunuz.

Amazon Prime Gaming’in verdiği üçüncü oyun ise Onsen Master. Oyunda bir kaplıcayı yönetiyorsunuz. Bu kaplıcadaki müşterilerin isteklerini yerine getirip, geliştirmeler yapıyorsunuz.

Son olarak verilen oyun ise Steam’de 129 TL’ye satılan The Elder Scrolls III: Morrowind’in Game of the Year Edition’ı oldu. Bir dönemlerin efsanesi olan oyun bir RPG türündedir. Oyunda istediğiniz karakteri yaratarak maceraya atılıyorsunuz.

AMAZON PRIME GAMING’DEN ÜCRETSİZ OYUNLAR NASIL ALINIR?

Amazon’dan oyunları almak için yapmanız gereken ilk şey Amazon Prime’a abone olmak. Amazon Prime aboneliği 8 TL karşılığında satılıyor. Bu aboneliği aldıktan sonra Prime Gaming sitesine girerek oyunları alabilirsiniz. Bu oyunlardan bazıları Epic Games, bazıları ise GOG Games üzerinden veriliyor. Bu yüzden Epic Games ve GOG Games hesaplarınızın da olması gerekiyor.