Oyuncular en çok hangi grafik kartını kullanıyor?

Steam'in mart ayı donanım araştırmasına göre tüm kullanıcıların yüzde 6,92'si NVIDIA GeForce RTX 3060 grafik kartını tercih ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 00:07
Oyuncular en çok hangi grafik kartını kullanıyor?
Abone Ol google-news

Steam'de kullanıcıların tercihlerinin ölçüldüğü ve sonrasında yayınlandığı bazı başlıklar var. Bunlardan biri de 'kullanıcıların en çok tercih ettiği donanımlar' oluyor. 

Yapılan araştırma en popüler 5 grafik kartları arasında RTX 3060'ın yanı sıra kullanıcıların yüzde 4,10'u tarafından kullanılan NVIDIA GeForce RTX 2060, yüzde 4,07 ile NVIDIA GeForce GTX 1650, yüzde 4,05 ile NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ve NVIDIA GeForce RTX'in yer aldığını gösteriyor.

STEAM'DE MART AYINDA EN POPÜLER DONANIMLAR

Geçtiğimiz ay kullanıcı sayısı en fazla artan ikinci grafik kartı ise NVDIAI GeForce RTX 4060 olmuştu. Geçtiğimiz aya göre yüzde 0,60'lık artışla en popüler sekizinci ekran kartı oldu.

Genel olarak bakıldığında Steam kullanıcılarının yüzde 78'i NVIDIA grafik kartlarını kullanıyor. NVIDIA'yı ise AMD yüzde 14,64 ile ikinci sırada takip ediyor. Onun ardından yüzde 7,24 ile Intel geliyor.

RAM tarafında ise 32 GB olan varyant gitgide daha popüler hale geliyor. Ancak en popüler 16 GB'lık varyant olmaya devam ediyor.


Steam haberleri

İlgili Haberler

Steam'e yeni özellik geliyor; tek hesaptan aynı anda 2 kişi oynayabilecek

Steam'e yeni özellik geliyor; tek hesaptan aynı anda 2 kişi oynayabilecek
Steam Deck'te en popüler 100 oyun açıklandı

Steam Deck'te en popüler 100 oyun açıklandı
Epic Games CEO’sundan Steam patronuna hakaret

Epic Games CEO’sundan Steam patronuna hakaret
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü? 'Tarihi hezimet...'

Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü? 'Tarihi hezimet...'
Başak Demirtaş’tan ‘mazbata’ tepkisi: ‘Yarın ben de Van’dayım

Başak Demirtaş’tan ‘mazbata’ tepkisi: ‘Yarın ben de Van’dayım
Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler

Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler
Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: ‘Gerçek anlamda yeter’

Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: ‘Gerçek anlamda yeter’
Trabzonspor'dan Mert Müldür ve Batshuayi tepkisi!

Trabzonspor'dan Mert Müldür ve Batshuayi tepkisi!
Galatasaray sahasında tek golle kazandı! Galatasaray 1-0 Hatayspor

Galatasaray sahasında tek golle kazandı! Galatasaray 1-0 Hatayspor
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 1 Nisan'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 1 Nisan'da eleme adayı kim oldu?
Rizespor deplasmanda farklı kazandı! İstanbulspor 0 – 4 Çaykur Rizespor

Rizespor deplasmanda farklı kazandı! İstanbulspor 0 – 4 Çaykur Rizespor