Oyuncular en çok hangi grafik kartını kullanıyor?

Yayınlanma: 03.04.2024 - 00:07

Güncelleme: 03.04.2024 - 00:07

Steam'de kullanıcıların tercihlerinin ölçüldüğü ve sonrasında yayınlandığı bazı başlıklar var. Bunlardan biri de 'kullanıcıların en çok tercih ettiği donanımlar' oluyor.

Yapılan araştırma en popüler 5 grafik kartları arasında RTX 3060'ın yanı sıra kullanıcıların yüzde 4,10'u tarafından kullanılan NVIDIA GeForce RTX 2060, yüzde 4,07 ile NVIDIA GeForce GTX 1650, yüzde 4,05 ile NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ve NVIDIA GeForce RTX'in yer aldığını gösteriyor.

STEAM'DE MART AYINDA EN POPÜLER DONANIMLAR

Geçtiğimiz ay kullanıcı sayısı en fazla artan ikinci grafik kartı ise NVDIAI GeForce RTX 4060 olmuştu. Geçtiğimiz aya göre yüzde 0,60'lık artışla en popüler sekizinci ekran kartı oldu.

Genel olarak bakıldığında Steam kullanıcılarının yüzde 78'i NVIDIA grafik kartlarını kullanıyor. NVIDIA'yı ise AMD yüzde 14,64 ile ikinci sırada takip ediyor. Onun ardından yüzde 7,24 ile Intel geliyor.

RAM tarafında ise 32 GB olan varyant gitgide daha popüler hale geliyor. Ancak en popüler 16 GB'lık varyant olmaya devam ediyor.