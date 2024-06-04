Özel bir ChatGPT sürümü geldi: ChatGPT Edu

Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:47

Güncelleme: 04.06.2024 - 11:47

Dünyanın en popüler chat botlarından biri olan ChatGPT için yeni bir sürüm geliştirildi. ABD'deki üniversitelere özel olarak geliştirilen bu yeni ChatGPT sürümü, ChatGPT Edu olarak adlandırılıyor. Bir blog yazısı ile duyurulan yeni sürüm, akademik camiaya sesleniyor.

CHATGPT EDU NELER SUNUYOR?

ChatGPT'nin neredeyse bütün sürümleri öğrenciler ve akademisyenler tarafından kullanılıyor. Bazen iyi bazense kötü sonuçlar verebilen ChatGPT, bu konuda çok da tutarlı bir kaynak olmayabiliyor. Bunun için geliştirilen ChatGPT Edu, sadece bu iş için dizayn edildi.

Bu yeni sürüm şirketin açıklamasına göre, yapay zekayı öğrencilere ve kampüs topluluklarına daha geniş bir şekilde dağıtmak isteyen okullar için tasarlandı.

Yeni tanıtılan GPT-4o da ChatGPT Edu bünyesinde yer alıyor. Üniversitelerin kendi verileriyle eğitildiği aktaralan ChatGPT Edu'nun metin, kodlama ve matematiği yorumlama, veri kümelerini analiz etme ve internete erişebilme gibi yeteneklerinin de daha iyi olduğu özellikle vurgulanıyor.