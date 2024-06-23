Palworld için Playstation versiyonu yakında geliyor
Kısa sürede çok fazla oyuncuya ulaşan Palworld, Xbox ve PC oyuncularına sunulmuştu. Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan yapım, PS5 için de yolda.
Palworld, sunduğu evren sebebiyle, Steam'de erken erişime açıldıktan sonra rekorlar kırmıştı. Oyun, 2 milyon eş zamanlı oyuncuya ev sahipliği yapmıştı ve bu oyuncu sayısıyla CS 2'yi, Dota 2'yi ve Elden Ring gibi yıllardır popülerliğini koruyan oyunların önüne geçmişti.
PALWORLD, PLAYSTATION İÇİN DE SUNULACAK
Oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Palworld, kısa sürede milyonlarca aktif oyuncuya seslenmeyi başarmıştı, Pokemon dünyasını aktaran evreniyle sevilen çok oyunculu oyun temelde açık dünya, hayatta kalma ve üretim odaklı olmasının yanı sıra “Pals” adı verilen gizemli yaratıklarla birlikte savaşmaya, çiftçilik yapmaya ve bir şeyleri inşa etmeye odaklanıyor.
Oyunun, kısa sürede ulaştığı başarının ardından başka platformlara da gelmesi gündemdeydi. Palworld, yeni ortaya çıktığı kadarıyla PlayStation 4 ve PlayStation 5 için de sunulacak. Ancak şu anda resmi bir duyuru bulunmuyor.
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