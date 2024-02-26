Palworld çılgınlığı sona eriyor! Oyuncu sayısı düştü

Yayınlanma: 26.02.2024 - 14:33

Güncelleme: 26.02.2024 - 14:33

Geçen aylarda erken erişimde çıkış yapan Palworld, kısa süre içinde aktif milyonlarca kişiye ulaştığını gördük. Oyun adeta yılların oyunu Counter-Strike 2 ile yarışır hale gelmişti ki oyuncu sayısında önemli düşüş yaşadı. Buna göre daha geçen ay 2,1 milyon kullanıcıya ulaşan oyun yakın zamanda yayınlanan istatistiklere göre 350 bin kişiye kadar geriledi.

PALWORLD HALEN EN POPÜLER OYUNLAR ARASINDA

Eş zamanlı oyuncu sayısının neden bu kadar düştüğü bilinmiyor ancak tahminlere göre oyun ilk heyecanla çok popülerleşti ancak oyunseverlerin iştahı oyuna karşı kapanmaya başladı ve oynayanların sayısında da inanılmaz bir düşüş oldu.

Palworld, yüzde 80 oranında oyuncu sayısında düşüş görse bile halen ilk 5'te yer alıyor.