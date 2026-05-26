Papa 14. Leo, yapay zeka üzerine genelge yayınlandı

Papa 14. Leo, daha önce sıkça uyarılarda bulunduğu yapay zeka ve gelişen teknolojiler üzerine yazdığı papalık dönemindeki ilk genelgesini törenle kamuoyuna duyurdu.

Törende konuşan Papa 14. Leo, "135 yıl önce selefim Papa 13. Leo, fabrika işçilerinin durumunu, yerinden edilmiş aileleri ve hızlı sanayi dönüşümünün yarattığı yeni yoksulluk biçimlerini gözlemledi. Kilise'nin bu gelişmelere kayıtsız kalamayacağını anladı ve 'Rerum Novarum' genelgesini yayımladı." dedi.

Bugün de benzer büyüklükte, belki de daha ağır sonuçlar doğurabilecek bir dönüşümle karşı karşıya olduklarını belirten Papa, "Yapay zeka artık hayatımızın birçok alanına dokunuyor ve insan topluluklarının birlikte yaşamını şekillendiren kararları etkiliyor. Aynı zamanda savaşların yürütülme biçimini de dramatik şekilde değiştiriyor." diye konuştu.

Papa, insan kontrolünün ötesine geçen, giderek daha otonom silah sistemlerinin ve de önyargı ve temelsiz bilgilerle algoritmalara sızılması, insanların erişimlerinin engellenmesi gibi durumların kaygı verici olduğuna dikkati çekti.

"Magnifica Humanitas"ın yazımı sırasında yapay zekanın silahsızlandırılması gerekliliği kanaatinin öne çıktığını dile getiren Papa, "Kilise uzun zamandır nükleer silahsızlanma için çalışmaktadır. Nükleer silahsızlanma, barışa ve insan ailesinin onuruna hizmet etmektedir. Benzer şekilde yapay zeka da artık silahsızlandırılmalıdır. Onu tahakküm, dışlama ve ölüm aracına dönüştüren mantıklardan arındırılmalıdır. Nükleer enerji gibi o da herkesin ve ortak iyiliğin hizmetinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Papa, Kilise'nin tevazu ve açıklıkla yapay zeka üzerine yürütülen tartışmaların bir parçası olmak istediğini, uzmanların yerini almaya çalışmadıklarını kaydetti.

"Magnifica Humanitas" genelgesi

Papa 14. Leo'nun "Magnifica Humanitas" genelgesinde, yapay zekanın insanlığın hizmetine kullanılması gerektiği ve yapay zeka karşısında "insan" olarak kalınmasının gerekliliği vurgulandı.

Genelgede, yapay zeka mekanizmalarının birkaç kişinin elinde toplanmaması gerektiğinin altı çizilirken, yapay zeka üzerine çalışan büyük teknoloji şirketlerinin rekabetlerini yavaşlatması çağrısında bulunuldu.

Yapay zekanın dünyayı bitmek bilmeyen bir savaşa sürükleme riski olduğuna işaret edilen genelgede, devletlerin ve uluslararası kuruluşların, insan yaşamlarını etkileyen yapay zeka konusundaki gelişmelerle ilgili adil kurallar ve etkili korumalar sağlamakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Genelgede, yapay zekanın insanlık onurunun sorumluluğuna emanet edilen bir araç olduğu, silahsızlandırılmasının önemli olduğu vurgulandı.

Yeni teknolojilerle ortaya çıkan yeni kölelik biçimlerine de izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekilen genelgede, hiçbir algoritmanın savaşları ahlaki olarak kabul edilebilir bir hale getiremeyeceği kaydedildi.

Diğer yandan Politico'nun haberinde, ABD merkezli Meta, Google, Amazon, Open AI gibi büyük teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin, Papa'nın "Magnifica Humanitas" genelgesi yayımlanmadan önce Vatikan'da lobi faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Şirketlerin temsilcilerinin, Vatikan'dan yetkililerle ve 29 Nisan'da da Papa ile olmak üzere bir dizi gizli görüşme yaptığı ve yapay zekanın etik ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesinin mümkün olabileceği konusunda Vatikan'ı ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Aslen ABD'li olan Robert Francis Prevost, 8 Mayıs 2025'te papalığa seçildikten sonra "Papa 14. Leo" adını almıştı.