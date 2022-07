Paribu CEO'su Yasin Oral: 'Dünyayı hedefliyoruz'

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Türk kripto para borsaları arasında 5.5 milyon kullanıcısıyla en çok öne çıkan girişimlerden biri olan Paribu’nun CEO’su Yasin Oral, beş yıllık serüvenlerini ve bundan sonraki hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı.

Türkiye’de kripto paraya olan yoğun ilginin nedeni nedir?

Ülkemizin nüfusu oldukça genç ve teknolojiyi ittirmek konusunda çok talepkâr. Sadece kripto para alanında değil, bankacılık, oyun gibi alanlarda da talepkâr. Biz tüm dünyanın aksine kullanıcıların çok kolay ve rahat biçimde kripto para alıp satmasına imkân oluşturduk. Türkiye’deki platformların genelinin de bizim gibi kolaylık konusundaki başarılarının, Türkiye’deki kripto para ilgisinin artmasının temel nedeni olduğunu düşünüyorum. Yeniliğe hazır ve istekli olan kullanıcıyla hizmetlerimiz karşılaşınca da bu düzeye gelmiş olduk.

Küresel teknoloji geliştirmede çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Blokchain ve kriptoloji sektörünün geçmişi çok kısa ancak biz geçen beş yıllık süremiz içinde anlamlı gelişme kaydettik. Biz kendimize kripto para alım satım platformu olarak bakmıyoruz. Blokchain ve kripto para üzerine uzmanlaşmış bir teknoloji şirketiyiz ve burada geliştirdiğimiz teknolojileri başkalarının da kullanabileceği servisler haline dönüştürüyoruz.

(Yasin Oral)

Kripto para alanında regülasyon konusu hayatımıza girecek gibi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Regülasyon konusu kripto para dünyasıyla çok ters değil aslında. Bu işin doğasında merkeziyetsizlik var ama bize baktığınızda biz aslında merkezi bir platformuz. İlk etapta, hatta belki tek regüle edilmesi gereken yerler aslında bizim gibi merkezi yerlerin regüle edilmesi konusu. İnsanlar kendi varlıklarını kendi üzerlerinde tutuyorlarsa ki web3 dediğimiz dünya, buna tekabül ediyor, o durumda burada regüle edebileceğiniz bir şey yok. Çünkü bu durumda herkes kendi sorumluluğunu kendisi alıyor, devletin beni korumasına ihtiyacım yok. Ancak bizim gibi merkezi platformlarda fiyat ve paraya dokunan her yerde bir şekilde regülasyon olmak zorunda. Çünkü o kullanıcılar varlıklarını, sorumluluklarını size emanet etmiş durumdalar. Regülasyon konusu sadece platformlardan ibaret değil tabii.

Son dönemde Türk girişimlerine yatırımların artmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Oyun ve fintek sektöründe büyük bir gücümüz var. Eksikiğimiz yeterince organize olmamamız. Kendi işimizden bağımsız yanıt vermek gerekirse; genelde yurtdışı fonlarından bir kaynak bulduğumuzda hepimiz uzun süre bu konuyu konuşuyoruz. Bence bunun kendi içimizde bir değeri ya da hoşluğu olsa da küresel ölçekte Türkiye açısından büyük bir değeri yok. Küresel ölçekte asıl başarı, örneğin bir Amerikan şirketini satın almamız olmalı. Bunu yaptığımız gün başarıdan bahsedebiliriz.

Yurtdışına açılma planınız var mı?

Yaptığımız işin en güzel tarafı “coğrafya kaderdir” ön kabulünü yıkmış olmak. Şu anda dünyada nerede nasıl yapılanalım diye ciddi çalışma içindeyiz. Muhtemelen bu yıl içinde stratejik kararlarımızı verip ilerlemiş olacağız. Yurtdışında kullanıcıları kabul etmeye başlayacağız. Hedefimiz sadece alım-satım alanı değil. Geliştirdiğimiz teknolojileri ürünleştirerek globalleştirmek hedefi içindeyiz.

Paribu’nun öne çıkan verileri neler?

Genel olarak 2021, kripto para dünyasında çok hareketli geçti. İşlem hacmimimizin günlük 2 milyar doları geçtiği dönemler oldu. Ortalamada ise günlük 600 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştık. Geçen yıl ödediğimiz vergi 1.5 milyar TL seviyesindeydi. Muhtemelen bu kadar yüksek kurumlar vergisi ödemiş başka bir teknoloji şirketi yoktur. 5.5 milyon kullanıcı sayısındayız ki bunun tamamı Türk kullanıcı.

Bu kadar yüksek sayıda kullanıcıya ulaşmanızın sırrı nedir?

Piyasaya erken zamanda girmiş olmak önemli bir avantajdı. Girdiğimiz zaman da yaptığımız her şeyi kullanıcının isteğine doğrudan kulak kabartıp yapmamız bizi öne çıkardı. Bu arada ben de yazılımcıyım ve ilk aşamada bütün süreçleri kendim kodladım. Akşamında planlayıp, sabahında aktif ettiğimiz hizmetlerin sahiciliğinin DNA’sı halen şirketimizin içinde ve bunu sürdürmeye özen gösteriyoruz.

Paribu Ventures adını verdiğiniz 30 milyon dolarlık yatırım fonu da kurdunuz. Bu nasıl gidiyor?

Temel amacımız yarattığımız teknoloji ve birikimi en ileri noktaya taşımak. Merkezi Türkiye’de olan ve tüm dünyaya teknoloji veren bir şirket olma rüyası içindeyiz. Yatırımlarımızın odağında doğal olarak blokchain odaklı projeler bulunuyor. Oyun dünyasında önümüzdeki dönemde Metaverse dediğimiz ama henüz tam olarak anlaşılmayan, dünyanın da etkisiyle önemli bir değişim olacak. Oyun dünyasındaki bütün alışkanlıklar değişecek. “Google Account’ı ile bağlan” kalmayacak, bunun yerini merkeziyetsiz bağlantılar alacak. Bu anlamda bir oyun stüdyosu almayı da planlıyoruz.

(Yasin Oral)

PARİBU TEAM İLE ALTERNATİF SPORLARA DESTEK

2021’de milli voleybol takımı kaptanı Eda Erdem önderliğinde; milli cimnastikçi Ahmet Önder, milli rüzgâr sörfçüsü Dilara Uralp, milli modern pentatlet İlke Özyüksel, milli basketbolcu Sertaç Şanlı, milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ ve milli atlet Berfe Sancak’tan oluşan yedi kişilik bir ekip olarak kurulan Team Paribu, bu yıl milli karateci Dilara Bozan, milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ ve milli serbest dalışçı Fatma Uruk’un da katılımıyla 10 kişilik bir ekibe dönüştü.

Paribu CEO’su Yasin Oral, “Yaptığımız çalışmanın hiçbir ticari amacı yok. Bu yaptığımız proje, şirketimizin kimyasında olan bir proje. Ticari faaliyetlerimiz ve teknolojilerimiz çok değerli ancak bizi tam olarak insanlığa faydalı kılmadı. Bizim insanlığa faydalı olmak gibi temel vazifemiz var. Çok alakasız bir spor dalında dahi elde edilmiş bir başarının özellikle çocuklara doğru bir şekilde aktarılmasının ve örnek olmasının her türlü maliyetine katlanmaya hazırız. Henüz bebek adımlarıyla gidiyoruz, birkaç sene sonra Paribu Team çok daha büyüyecek” dedi.

EN İYİ DİJİTAL BANKA ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Türkiye İş Bankası, uluslararası çapta finans ve bankacılık alanındaki en itibarlı yayınlardan biri olan Euromoney’nin düzenlediği Awards for Excellence ödüllerinde, Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyi dijital bankası (Central and Eastern Europe’s (CEE) Best Digital Bank) ödülüne layık görüldü.

Londra’daki törende, ödülü İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle aldı. Lüle, her geçen gün hızlanan teknolojik gelişmelerin sonucu olan, rutin alışkanlıkları ve beklentileri değiştiren dijitalleşmenin, bankacılık sektörü dahil tüm alanları etkilediğini; müşterilerin her an ve her yerde ulaşabileceği en kolay hizmeti aradığını ifade etti.

LİSANSLARINI GENİŞLETTİ

Türkiye’de son dönemin öne çıkan finteklerinden Ozan Elektronik Para, BDDK’den “Üye İş Yerleriyle Anlaşma Yapan Kuruluş” faaliyet iznini aldı. Ozan, bu lisansla birlikte Mastercard, Visa, TROY ve Union Pay üyeliklerine sahip ilk ve tek elektronik para kuruluşu oldu.

(Ömer Suner)

Bu başarının en önemli nedeninin ekipleri olduğunu açıklayan CEO Ömer Suner, lisansla birlikte kendi POS’larını ihraç etme yetkisine sahip olduklarını dile getirirken, “İşletmelerimizin de bu hizmetlerden yararlanabilmesini kolaylaştırıp ülkemizdeki finansal kapsayıcılığın artmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

SOSYAL GİRİŞİMİ SATIN ALDI

Türkiye’nin en büyük fintek girişimlerinden Papara, sosyal girişim Yuvarla’yı satın aldığını duyurdu. Yuvarla ile birlikte Papara’nın 13 milyondan fazla kullanıcısına, sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmayı sağladığı “Bağış” özelliğinin güçlenmesi hedefleniyor.

(Emre Kenci)

Papara CEO’su Emre Kenci, “Bağış özelliğimiz ile ayda ortalama 3 binin üzerinde bağış işlemi gerçekleşiyor. Bunu daha ileriye taşımak istedik. Yuvarla’yı ve gerçekleştirdiği güzel işleri ”diye konuştu.