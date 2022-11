Realme 10 Pro ve Pro+ tanıtıldı! Cihazların özellikleri ve fiyatı

17 Kasım 2022 Perşembe, 22:28

Realme 10 Pro ve 10 Pro Plus farklı özelliklerle birbirlerinden ayrılsalar da temelde benzer bir tasarımı benimsiyorlar. Pro serisi nin ekranında 6.7 inç 120 Hz tazeleme hızı sunan FHD+ çözünürlüklü bir kurulum tercih edildi. Pro Plus modelinde ise ekranda parmak izi okuyucusu sunuluyor. Yine Pro Plus modelinde 2160 Hz PWM karartma ve yüzde 93.65 ekran gövde oranı yer alıyor.

Cihazların işlemci tarafında ise karşımıza Qualcomm Snapdragon 695 ve MediaTek Dimensity 1080 çıkıyor. Realme 10 Pro’da 6nm sürecinden çıkan Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci iki 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve altı 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine sahip.

İŞLEMCİLERİ FARKLI

Telefonun Pro Plus modelinde ise MediaTek Dimensity 1080 yongasına yer veriliyor. 6nm süreciyle üretilen işlemcide iki 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve altı 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ve Mali-G68 MC4 grafik arabirimine yer veriliyor.

Cihazlarda 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 2.2 depolama seçenekleri sunuluyor.Kamera tarafında ise iki telefon arasında çok da fark bulunmuyor. Telefonların ön tarafında her iki modelde de 16 Megapiksel özçekim kamerası yerleştirilmiş durumda. Arka tarafta ise Pro modelde 108 Megapiksel standart kamera ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan çift, Pro Plus modelinde 108 Megapiksel standart, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Realme 10 Pro modelinin fiyatı

8 GB RAM + 256 GB – yaklaşık 224 dolar

12 GB RAM + 256 GB – yaklaşık 266 dolar

Realme 10 Pro Plus modelinin fiyatı

8 GB RAM + 128 GB – yaklaşık 238 dolar

8 GB RAM + 256 GB – yaklaşık 280 dolar

12 GB RAM + 256 GB – yaklaşık 322 dolar