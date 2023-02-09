Farklı özellikleriyle dikkat çeken Realme GT Neo 5 tanıtıldı
Arka tarafta yer alan RGB LED ile farklı görünen Realme GT Neo 5, 240W hızlı şarj da sunuyor.
Realme GT Neo 5 iki farklı versiyon ile tanıtıldı. Telefonun bir versiyonunda kullanıcılara 240W hızlı şarj özelliği sunuluyorken, diğer versiyonda 150W karşımıza çıkıyor. 240W hızlı şarj ile 4.600 mAh bataryaya sahip cihaz 10 dakika içinde tamamen dolabiliyor.
10 DAKİKADA YÜZDE 100 ŞARJ
150W olan versiyonda ise 5.000 mAh batarya yer alıyor. Ekran tarafında ise 6.74 inç 2772x1240 piksel çözünürlük sunulan telefonda 144Hz ekran yenileme hızında AMOLED bir ekran var.
Snapdragon 8 Plus Gen 1 yer alan cihaz 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile geliyor. Bir diğer yandan depolamada ise sadece 256 GB sunuluyor.
50 Megapiksel standart kamerasına ek olarak 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörü yer alıyor. Bu kamera kurulumunun tam yanında ise RGB LED alan var.
Realme GT Neo 5, 150W versiyonu 368 dolardan,
Realme GT Neo 5, 240W versiyonu 470 dolardan, satışa çıkıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı