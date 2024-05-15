Perseverance, Mars'ta 1000 günü geride bıraktı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:45

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:45

Mars'la ilgili bilinmeyenleri açığa çıkartan ve Kızıl Gezegen'le ilgili doğru bilinen yanlışları ortaya çıkartan Perseverance, Jezero Krateri'nden 23 örnek topladı. Bölgeye dair antik dönemde neler olduğunu ortaya çıkartan Perseverance, Mars'ta aslen yaşamın kalıntılarını arıyor.

PERSEVERANCE MARS GÖREVİNİ BAŞARIYLA DEVAM ETTİRİYOR

Atlas V-541 roketinin içinden 7 ay sonra Mars'a ulaşan Perseverance'ın Mars'taki başlıca amacı, insan keşfinin öncüsü olarak jeolojiyi, iklimi ve atmosferik koşulları keşfetmekti.

Jezero Krateri'nden özellikle seçilmesinin nedeni ise kraterin olduğu bölgede eskiden büyük bir göl oluşumunun biliniyor olması. Bu yüzden NASA, yaşamın izlerini suyun olduğu bölgelerde arıyor.

Krater, Güneş sistemindeki diğer kraterlerin çoğu gibi bir tür çarpma olayı sonucu oluştu. Jezero örneğinde ise bu yaklaşık 4 milyar yıl önce bir asteroit çarpmasıyla gerçekleşti. Keşif aracı, kratere vardığında tabanın, büyük bir yeraltı magmalarından oluşan ve volkanik aktivite yoluyla yüzeye çıkan magmatik kayalardan oluştuğu keşfedildi.

Perseverance, özellikle 'Lefroy Körfezi' olarak adlandırılan bir örnek keşfetti. Bu örnekte ince taneli silikon izleri bulunmuş. Bu malzeme Dünya'da yaygın olarak bulunuyor ve fosilleri koruduğu biliniyor.

Öte yandan Perseverance için biçilen ömür normalde 687 gündü, ancak o 1000 günü geride bıraktı.