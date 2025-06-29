Pirinç yufkasından robot yaptılar

Bristol Üniversitesi'nden bir ekip, Vietnam böreklerindeki malzemenin, genellikle yumuşak robotlarda kullanılan silikonun gücüne ve yumuşaklığına rakip olabileceğini keşfetti. Pirinç yufkasının doğada çözünebilmesi, zehirli olmaması ve hatta yenebilmesi gibi ek avantajları da var.

Independent Türkçe'nin haberinde şunlara yer veriliyor; Bristol Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültesi'nden Christine Braganza, "Araştırmamız, herkesin kendi evinde sürdürülebilir bir şekilde yumuşak robotik alanında deneyler yapmasına, bir şeyler yaratmasına ve yenilikler yapmasına kapı aralıyor" diyor.

Ayrıca araştırmacılara yeni bir prototip oluşturma yaklaşımı sunuyor ve ulaşılması zor alanlarda yeniden tohumlama gibi, tarım ve ağaçlandırma uygulamaları açısından umut verici bir teknoloji sağlıyor.

Diğer erken uygulamalar arasında aşçılıkta kullanımın da yer aldığını belirten ekip, artık bu malzemeden kendi kendine hareket edebilen bir robot yapmayı umuyor.

Gelişmekte olan yumuşak robotik alanı son aylarda bir dizi çığır açıcı buluşa sahne olurken, bunlar arasında üç boyutlu baskısı yapıldıktan hemen sonra yürüyebilen 4 ayaklı bir makine de var.

YUMUŞAK ROBOTLAR YÜKSELİŞTE

Geçen ay yaşanan gelişmenin arkasındaki Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları bu tasarımın, yumuşak robotiklerin geniş çapta benimsenmesini engelleyen ölçeklenebilir üretim sınırlamalarının üstesinden geldiğini söylüyor.

Yumuşak robotik teknolojileri; biyotıp, nükleer santrallerin devreden çıkarılması ve uzay keşifleri gibi çeşitli alanları dönüştürme potansiyeline sahip.

Üretimlerinde kullanılan malzemeler onları farklı ortamlara daha uyumlu hale getirirken, bazı durumlarda kendi kendilerini iyileştirebilmelerini de sağlıyor.

En son geliştirilen pirinç yufkası robotları, 2027 IEEE 8. Uluslararası Yumuşak Robotik Konferansı Bildirisinde yayımlanan "Sustainable fabrication of biodegradable soft robotic actuators" (Biyolojik olarak parçalanabilen yumuşak robotik aktüatörlerin sürdürülebilir üretimi) başlıklı bir makalede detaylandırılıyor.