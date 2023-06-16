Instagram, Telegram'dan kopyaladığı özelliği herkesin kullanımına sundu

Yayınlanma: 16.06.2023 - 13:50

Güncelleme: 16.06.2023 - 13:50

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, dikkat çekici yeni bir özellik duyurdu.

"Instagram Channels" (Instagram Kanalları) olarak isimlendirilen bu özellik, Instagram'daki içerik üreticilerinin takipçileri ile iletişim halinde olmaları için yeni bir yol sunmayı hedefliyor.

WebTekno'nun haberine göre; özellik, ilk olarak şubat ayında duyurulmuştu ve yalnızca belirli kişilerin kullanmasına izin veriliyor. Yeni özellik, bugün küresel olarak erişime açıldı.

Telegram kullanıcıları bilir; belli bir topluluğa sahip kullanıcılar kanal oluşturup, duyurular ve paylaşımlar yapabiliyorlar. Aslında Instagram'ın yeni özelliği de tam olarak bu işe yarıyor. Bir içerik üretici, tüm takipçilerinin görebileceği şekilde bir sohbet sayfası açıp, bu sohbet sayfası üzerinden isterse metin mesajı, isterse sesli mesaj, isterse de fotoğraf veya video paylaşımı yapabilecek.

INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİĞİ BÖYLE GÖRÜNECEK

Instagram'ın şu an için sadece belli başlı içerik üreticilerle test etmeye başladığı yeni özellik, oldukça basit bir çalışma prensibine sahip olacak.

Görsel: WebTekno

İçerik üretici, DM bölümüne girdikten sonra "Yayın Kanalı" oluşturmak için ilgili butona dokunacak. Böylelikle tüm takipçilerinin bulunduğu bir sohbet sayfası açılmış olacak. İçerik üreticinin bu sohbet sayfası üzerinden yapacağı her paylaşım, takipçilerine bildirim olarak gidecek.

İçerik oluşturucular, isterlerse bir konu ile ilgili isterlerse de sadece takipçileri ile daha sıkı iletişim için yayın kanalları oluşturabilecekler. Oluşturulan kanalın içeriği için bilgilendirici başlık ve açıklamalar da yazılabilecek.

Bu arada; bir içerik üreticinin oluşturduğu kanala tüm takipçiler otomatik olarak eklenecek. O kişiyi takip etmeyen diğer kullanıcılar ise profil veya hikayelere eklenecek bağlantılar aracılığıyla kanala ulaşabilecekler.

KULLANICILAR PAYLAŞIMLARA SADECE TEPKİ VEREBİLECEK

İçerik üreticiler tarafından oluşturulacak kanallar, takipçileri tarafından da etkileşime açık olacak. Bu bağlamda; takipçiler oluşturulan bir ankete yanıt verebilecek. Diğer paylaşımlara ise emoji ile tepki verebilecekler.

Ancak kanal sahibi dışındaki kişilerin bu sohbetlerde mesaj yazması veya paylaşım yapması mümkün olmayacak.

BU ÖZELLİK NE İŞE YARAYACAK?

Takip ettiğiniz, faydalı içerikler oluşturduğunu düşündüğün içerik üreticilerin kanallarına dahil olarak Instagram akışında hiç dolaşmadan ilgili içerik üreticinin gönderilerini, paylaşımlarını takip edebileceksiniz.

Belki bir haber sitesinin, içerik sitesinin kanalına dahil olabilir, tıpkı Twitter gibi Instagram kanalları üzerinden takip edebileceksiniz.