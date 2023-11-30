PlayStation 5 için çok küçük bir versiyon tasarlandı

Bir süre önce Spotify, Apple Music ve Deezer gibi müzik platformları en çok dinlenenleri paylaştı. YouTube Music için de 2023 özetinin olduğu paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:08
PlayStation 5 için çok küçük bir versiyon tasarlandı
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Yeni tasarlanan bir PlayStation 5, Sony'nin konsolu çok daha ince ve küçük boyutlarda tasarlayabileceğini gösterdi. Sony, PlayStation 5 için daha önce ince bir versiyon tasarlamıştı. Disk sürücülü ya da disk sürücüsü olmayan iki versiyon olarak karşımıza çıkan konsollara bir yenisini YouTuber ekledi. 

Kanal adı Not From Concentrate olan kişi çok daha küçük boyutlarda, tasarımı işlevsel olan ve çalışabilir bir PS5 üretmeyi başardı. 

Ufak bir güç kaynağı bulunan bu yeni PS5 tasarımında fan da bulunuyor. M.2 SSD kullanılan cihazın tasarımı da oldukça iyi görünüyor. Cihazın iki yanına oyun kontrolcülerinin de eklendiği panelleri de ekleyen YouTuber, konu hakkında yayınladığı video ile yüzbinlerce kişiye ulaşmayı başardı.

 


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