PlayStation 5'in bulut servisi Premium üyelere geliyor! İşte o tarih

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:32

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:32

Sony Interactive Entertainment'ın Platform Deneyimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, PlayStation Blog üzerinden yaptığı yeni bir duyuruda, PS5 için bulut sistemini bu ayın sonuna kadar başlatacaklarını açıkladı. PlayStation Plus Premium üyeleri, bu hizmet sayesinde popüler PS5 oyunlarını oynama avantajına sahip olacaklar.

Premium üyeler, PlayStation Plus kataloğunda yer alan Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima ve Spider-Man: Miles Morales gibi en beğenilen PS5 oyunlarını bulut sistemi üzerinden oynayabilecekler. Ayrıca, Game Trials kataloğundaki oyunları izleme fırsatına ve dijital PS5 oyunlarına, örneğin Resident Evil 4 ve Dead Island 2 gibi oyunlara, erişim sağlayacaklar.

Bu hizmet, kullanıcılara dört farklı çözünürlük seçeneği sunacak: 720p, 1080p, 1440p ve saniyede 60 kare hızında SDR veya HDR çıkışı ile 4K çözünürlük. Ancak, oyunları en yüksek çözünürlükte izlemek isteyen kullanıcıların minimum 38mbps veya daha fazla internet hızına ihtiyaç duyacakları belirtiliyor.

Bu duyuru, yazılıma erişimi olan üyelerin belirli PS5 oyunlarını 4K çözünürlükte izleyebildiği beta testinin ardından geldi. Sony, bu hizmetin büyük ölçekli bir şekilde yaygınlaştırılacağını ve buna bağlı olarak bölgesel olarak aşamalı bir yaklaşım benimseyeceğini açıkladı. Hizmetin farklı bölgelerde başlatılacağı tarihler ise şu şekildedir:

Japonya: 17 Ekim

Avrupa: 23 Ekim

Kuzey Amerika: 30 Ekim

Türkiye'de ne zaman devreye gireceği konusunda ise bir açıklama bulunmuyor.