PlayStation 5 kaç adet sattı?

Yeni yayınlanan veriye göre PlayStation 5 satışları 65 milyonu geride bırakmayı başardı.

PlayStation 5 kaç adet sattı?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 06:46

Sony'nin oyun konsolu PlayStation 5 için yeni satış rakamları ortaya çıktı. Buna göre 65 milyonu geride bırakan PS 5 konsolları, 28 milyon adet sattığı açıklanan Xbox Series X ve S modellerinden daha fazla sattı.

PLAYSTATION 5 SATIŞLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bunun yanı sıra 77,7 milyon adet oyun satan Sony, PlayStation Network'ün de 116 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Sony, 2,91 milyar dolar faaliyet karı açıklarken, PlayStation gelirlerini de yüzde 9 oranında artırdı.

Sony en son PlayStation 5 Pro'yu piyasaya sürdü. 

PlayStation 5 Pro, dijital döneme geçişleri hızlandıracak olmasıyla öne çıkmıştı. Disk sürücüsünü kaldıran Sony, PS5 Pro ile fiziksel oyun oynamak isteyenlere ayrı bir seçenek sunuyor. Burada normalde 699,99 dolar olan oyun konsolu, eğer fiziksel bir diske sahip olsun istenirse 79,99 dolar daha ödeme yapılması gerekecek.

PS5 Pro, Türkiye'de resmi garantili olarak 50 bin TL'den ön siparişe açılmıştı.


Etiketler: #PlayStation 5

İlgili Haberler

Sony PlayStation 5 Pro'yu tanıttı! Özellikleri ve Türkiye fiyatı ne kadar?

Sony PlayStation 5 Pro'yu tanıttı! Özellikleri ve Türkiye fiyatı ne kadar?
PlayStation için kasım ayında 48 yeni oyun geliyor

PlayStation için kasım ayında 48 yeni oyun geliyor
PlayStation Plus Extra ve Premium için eklenecek oyunlar

PlayStation Plus Extra ve Premium için eklenecek oyunlar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler