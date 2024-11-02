PlayStation için kasım ayında 48 yeni oyun geliyor
PlayStation için kasım ayında hangi oyunlar çıkıyor?
PlayStation geçen ay PS5 Pro modelini tanıtmıştı. Oyunseverleri heyecanlandıran bu tanıtımın ardından ekim ayında onlarca oyun gelmişti. Kasım ayına giriş yapmışken PlayStation için gelecek kasım oyunları da belli oldu.
İşte PlayStation için kasım ayında gelecek oyunlar:
Aero the Acro-Bat: Rascal Rival Revenge
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 1 Kasım
Albatroz
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 1 Kasım
Farmagia
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 1 Kasım
Empire of the Ants
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 4 Kasım
Let's Sing 2025
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 5 Kasım
Hunt and Fight
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 5 Kasım
Metal Slug Tactics
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 5 Kasım
Planet Coaster 2
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 6 Kasım
Run From Mummies
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 6 Kasım
SlavicPunk: Oldtimer
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 6 Kasım
Astebros
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 7 Kasım
Battle Spirits CrossOver
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 7 Kasım
Demons of Asteborg
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 7 Kasım
Goat Simulator Remastered
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 7 Kasım
Magical Bakery
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 7 Kasım
Metro Awakening
Platform: PlayStation 5/PlayStation VR2
Çıkış Tarihi: 7 Kasım
Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 7 Kasım
River City Saga: Three Kingdoms Next
Platform: PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 7 Kasım
Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 7 Kasım
Techtonica
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 7 Kasım
Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 8 Kasım
Slitterhead
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 8 Kasım
Farming Simulator 25
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 12 Kasım
Neo Harbor Rescue Squad
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 12 Kasım
The Rise of the Golden Idol
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 12 Kasım
Tetris Forever
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 12 Kasım
ASTRONEER: Glitchwalkers
Platform: PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 13 Kasım
Dragon Quest 3 HD-2D Remake
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 14 Kasım
Flint: Treasure of Oblivion
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 14 Kasım
Heretic's Fork
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 14 Kasım
LEGO Horizon Adventures
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 14 Kasım
Mindcop
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 14 Kasım
Anomaly Agent
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 15 Kasım
Path of Exile 2
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 15 Kasım
Touhou Spell Carnival
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 19 Kasım
Towers of Aghasba
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 19 Kasım
AMEDAMA
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 21 Kasım
Battle of Rebels
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 22 Kasım
Spirit Mancer
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 22 Kasım
Neon Blood
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 26 Kasım
Nine Sols
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 26 Kasım
Super Woden GP Podium Edition
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 26 Kasım
Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 28 Kasım
Platform 8
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 28 Kasım
Ravenswatch
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 28 Kasım
Snow Bros. Wonderland
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 28 Kasım
UFL
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 28 Kasım
VED
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 29 Kasım
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