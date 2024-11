PlayStation için kasım ayında 48 yeni oyun geliyor

Yayınlanma: 02.11.2024 - 21:46

Güncelleme: 02.11.2024 - 21:46

PlayStation geçen ay PS5 Pro modelini tanıtmıştı. Oyunseverleri heyecanlandıran bu tanıtımın ardından ekim ayında onlarca oyun gelmişti. Kasım ayına giriş yapmışken PlayStation için gelecek kasım oyunları da belli oldu.

İşte PlayStation için kasım ayında gelecek oyunlar:

Aero the Acro-Bat: Rascal Rival Revenge

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 1 Kasım

Albatroz

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 1 Kasım

Farmagia

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 1 Kasım

Empire of the Ants

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 4 Kasım

Let's Sing 2025

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 5 Kasım

Hunt and Fight

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 5 Kasım

Metal Slug Tactics

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 5 Kasım

Planet Coaster 2

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 6 Kasım

Run From Mummies

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 6 Kasım

SlavicPunk: Oldtimer

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 6 Kasım

Astebros

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 7 Kasım

Battle Spirits CrossOver

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 7 Kasım

Demons of Asteborg

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 7 Kasım

Goat Simulator Remastered

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 7 Kasım

Magical Bakery

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 7 Kasım

Metro Awakening

Platform: PlayStation 5/PlayStation VR2

Çıkış Tarihi: 7 Kasım

Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 7 Kasım

River City Saga: Three Kingdoms Next

Platform: PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 7 Kasım

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 7 Kasım

Techtonica

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 7 Kasım

Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 8 Kasım

Slitterhead

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 8 Kasım

Farming Simulator 25

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 12 Kasım

Neo Harbor Rescue Squad

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 12 Kasım

The Rise of the Golden Idol

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 12 Kasım

Tetris Forever

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 12 Kasım

ASTRONEER: Glitchwalkers

Platform: PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 13 Kasım

Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 14 Kasım

Flint: Treasure of Oblivion

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 14 Kasım

Heretic's Fork

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 14 Kasım

LEGO Horizon Adventures

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 14 Kasım

Mindcop

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 14 Kasım

Anomaly Agent

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Kasım

Path of Exile 2

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Kasım

Touhou Spell Carnival

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 19 Kasım

Towers of Aghasba

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 19 Kasım

AMEDAMA

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 21 Kasım

Battle of Rebels

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Kasım

Spirit Mancer

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Kasım

Neon Blood

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 26 Kasım

Nine Sols

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 26 Kasım

Super Woden GP Podium Edition

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 26 Kasım

Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 28 Kasım

Platform 8

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 28 Kasım

Ravenswatch

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 28 Kasım

Snow Bros. Wonderland

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 28 Kasım

UFL

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 28 Kasım

VED

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 29 Kasım