PlayStation 5, sevkiyatları 84,2 milyonu geçti

Sony, üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Buna göre PlayStation 5'in başarısı küresel olarak artmaya devam ediyor. Geçen 30 Eylül'de sona eren üç aylık döneme göre 3,9 milyon adet PlayStation 5 sevk edildi. Bu sayı önceki döneme göre 0,1 milyon daha fazla oluyor.

Şirket yalnızca PS5 satışlarına yönelik istatistik yayınlamadı.

PlayStation Network'ta aylık kullanıcı sayısı 119 milyona ulaştı. Bu kullanıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyon daha fazla.

PS5 ve PS4 yazılımları ise üç aylık dönemde 80,3 milyon sattı.

Ghost of Yotei ise çıkış yaptıktan 32 gün sonra toplamda 3,3 milyon adet satılmış.