Sony yeni PlayStation 5 güncellemesini duyurdu: 8 TB SSD destekleyecek
Japonya merkezli teknoloji firması Sony sahip olduğu PlayStation 5 konsolunun yeni güncellemesini duyurdu. Henüz beta aşamasındaki güncelleme ile birlikte PlayStation 5'e 8 TB SSD ve Dolby Atmos desteği geliyor
Sony, yeni bir PlayStation 5 yazılım beta sürümünü duyurdu. Beta, Dolby Atmos desteği, 8 TB'a kadar M.2 SSD depolama desteği ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri gibi çeşitli yeni özellikleri içeriyor.
Sony'nin yeni özelliği Dolby Atmos sayesinde PS5 oyunları, Dolby Atmos cihazlarıyla uyumlu hale gelerek daha yüksek düzeyde ses kalitesi sağlayacak. Ayrıca, medya uygulamalarının da Dolby Atmos sesini desteklemesi bekleniyor.
8 TB SSD desteği sayesinde de kullanıcılar daha fazla depolama alanı seçeneklerine sahip olacak.
PS5'in yeni güncellemesi ile birlikte sosyal özellikleri de geliştiriliyor. Artık kapalı bir partiye oyuncuları davet edebilir ve parti davetlerini gruplar halinde gönderebilirsiniz. Ayrıca, mesajlara emoji tepkiler de sohbet bölümüne etkilenmiş.
Yeni özellikler Beta sürümünde test edildiği için birkaç ay içerisinde bütün PS5'lere geleceği tahmin ediliyor.
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