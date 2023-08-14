PlayStation 5'in yeni versiyonunun görüntüsü ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:01

Güncelleme: 14.08.2023 - 10:01

Sony'nin PlayStation 5 (PS5) konsolu için "PS5 Slim" olarak adlandırılan ve çıkarılabilir bir disk sürücüsüne sahip olacak olan bir versiyon üzerinde çalıştığına dair iddialar bulunuyor. Yeni sızdırılan görüntüler ve videolarla bu iddialar daha da güçlendi. Bu sızıntılar, PS5 Slim'in daha ince ve kısa bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Bugün bir Çin forumunda sızdırılan görüntülerde, PS5 Slim modelinin plastik kasasını ve disk sürücüsü için bir çıkıntı, havalandırma delikleri için küçük bir alan, kasanın her iki tarafında yer alan yarıklar gibi detaylar gösteriliyor. Ayrıca, mevcut PS5 modellerinde bulunan tek USB-C ve USB-A bağlantı noktalarının yerine, ön tarafta çift USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Geçen yıl Insider Gaming, Sony'nin Eylül 2023'e kadar çıkarılabilir disk sürücülü bir PS5 modeli üzerinde çalıştığını raporlamıştı. Bu yeni modelin, disk sürücüsüz olarak ayrıca veya paket halinde satılacağı öne sürülüyor. Bu durum, daha ince ve disk sürücüsüz PS5 modelinin gelecekte standart bir seçenek olabileceği anlamına gelebilir.

Microsoft da bu konuda hazırlıklar yapmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay FTC v. Microsoft duruşmasının bir parçası olarak sunulan belgelerde, Microsoft'un PS5 Slim modelinin fiyatının, PS5 Digital Edition ile aynı olan 399,99 dolar olacağına dair bilgiler yer aldı. Ancak Sony tarafından PS 5 Slim ile ilgili bir açıklama yapılmadı.