PlayStation oyunlarına zam geldi

Sony'nin PlayStation tarafında zam yaptığını duymuştuk. Türkiye'de değişken kur farkı oyunların zamlanmasına neden oluyor. Yeni yapılan düzenleme ile bu sefer de AAA oyunlara zam geldi. Daha çıkmamış ve ön siparişte olan oyunlar bile bu zamdan nasibini aldı. Ninja Gaiden 4 yeni zamla 3 bin 649 TL'ye merakla beklenen Silent Hill f ise 3 bin 449 TL'ye kadar yükseldi. Bunlar hatırlatmak gerekirse ön siparişteki oyunlar yani daha çıkmadılar.

PlayStation'ın Türkiye ofisi de daha önce kapanmasıyla gündeme gelmişti.

PLAYSTATION OYUNLARINA ZAM

Öte yandan zam sonrası fiyatları değişen oyunlar arasında daha çıkmamış olan Death Stranding 2 de var. Oyun 3 bin 449 TL'ye çıktı.

Ghost of Yōtei ve Metal Gear Solid her iki oyun da 3 bin 449 TL'ye çıktı. Lost Soul Aside 2 bin 999 TL'ye, Dying Light: The Beast 2 bin 799 TL'ye, Hell is Us 2 bin 579 TL'ye, Ready or Not 2 bin 149 TL'ye ve Wuchang: Fallen Feathers 2 bin 149 TL'ye kadar yükseldi.