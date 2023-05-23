PlayStation CEO’sundan PC kullanıcılarını sevindirecek haber

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony’nin alt şirketlerinden biri olan PlayStation'ın CEO’su yeni bir açıklama yaptı.

Geçen senelerde God of War, Spiderman ve Horizon gibi büyük PlayStation yapımları PC’de çıkış yapmıştı. Ancak diğer oyunların gelip gelmeyeceği belli değildi. Ryan’ın açıklaması ile birlikte diğer PlayStation oyunlarının da PC’ye geleceği kesinleşti.