PlayStation CEO’sundan PC kullanıcılarını sevindirecek haber
PlayStation’ın CEO’su Jim Ryan tarafından PlayStation konsolunda olan özel oyunların PC’ye gelmeye devam edeceği açıklandı.
Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony’nin alt şirketlerinden biri olan PlayStation'ın CEO’su yeni bir açıklama yaptı.
PlayStation’ın CEO’su Jim Ryan, Japon dergisi Famitsu’ya verdiği röportajda PlayStation 5’e çıkacak olan oyunların PC’de çıkmaya devam edeceğini açıkladı.
Geçen senelerde God of War, Spiderman ve Horizon gibi büyük PlayStation yapımları PC’de çıkış yapmıştı. Ancak diğer oyunların gelip gelmeyeceği belli değildi. Ryan’ın açıklaması ile birlikte diğer PlayStation oyunlarının da PC’ye geleceği kesinleşti.
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