Sony, Playstation Plus'tan ayrılan 17 oyunu duyurdu

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:15

Güncelleme: 18.05.2023 - 10:15

PlayStation Plus, abonelikleri için sunulan oyunlara yenileri eklenirken, mayıs ayı içinde bazı oyunlar da sistemden ayrılıyor. Oyun kütüphanesinde bulunan ancak abonelik hizmeti kapsamından çıkan 17 oyun listelendi.

TOPLAMDA 17 OYUN AYRILIYOR

PlayStation Plus için 23 oyunluk listeyi paylaşan Sony, şimdi de 17 oyunluk sistemden ayrılanlar listesini yayınladı.

Oyunların ayrılacağı söylense de tarihler paylaşılmadı. İşte bu ay sonuna kadar sistemden ayrılan oyunlar: