Sony, Playstation Plus'tan ayrılan 17 oyunu duyurdu
Sony, sunduğu PlayStation Plus aboneliği kapsamında bazı oyunlar gelirken, bazıları da sistemden ayrılıyor. Bu kapsamda mayısta gidecek oyunlar belli oldu.
PlayStation Plus, abonelikleri için sunulan oyunlara yenileri eklenirken, mayıs ayı içinde bazı oyunlar da sistemden ayrılıyor. Oyun kütüphanesinde bulunan ancak abonelik hizmeti kapsamından çıkan 17 oyun listelendi.
TOPLAMDA 17 OYUN AYRILIYOR
PlayStation Plus için 23 oyunluk listeyi paylaşan Sony, şimdi de 17 oyunluk sistemden ayrılanlar listesini yayınladı.
Oyunların ayrılacağı söylense de tarihler paylaşılmadı. İşte bu ay sonuna kadar sistemden ayrılan oyunlar:
- Descenders (PS4)
- Party Hard (PS4)
- 9 Monkeys of Shaolin (PS4)
- Ash of Gods: Redemption (PS4)
- Fire Pro Wrestling World (PS4)
- Black Mirror (PS4)
- Wytchwood (PS5, PS4)
- John Wick Hex (PS4)
- KeyWe (PS5, PS4)
- No Straight Roads (PS4)
- Defense Grid 2 (PS4)
- Joe Dever’s Lone Wolf (PS4)
- Agents of Mayhem (PS4)
- Gods Will Fall (PS4)
- Red Faction (PS4)
- Red Faction II (PS4)
- Redeemer: Enhanced Edition (PS4)
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