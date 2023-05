Hogwarts Legacy 5 Mayıs'ta Xbox One ve PlayStation 4'e geliyor

Oyun dünyasında kısa bir süre içinde yer edinen Hogwarts Legacy için yeni mod ve aynı geliştiricinin yeni bir oyun üzerinde çalıştığı gibi haberler duymuştuk. Bir süredir beklenen ve PC tarafından sonra 5 Mayıs tarihinin işaret edildiği Xbox One ve PlayStation 4 oyuncuları, nihayet Hogwarts'ı oynayacak.

PC tarafında oldukça olumlu karşılanan ve çok sevilen Hogwarts Legacy, şubat ayının başlarında sunulmuştu. Diğer platformlar için mayıs ayının beklendiği oyun için sayılı günler kaldı.

Warner Bros. Games tarafından yayınlanan oyun 10 Şubat'ta PlayStation 5, Xbox Series ve PC için sunulmuştu. Steam ve Epic Games üzerinden kullanıcıyla buluşan oyun iki hafta içinde 12 milyondan fazla satmış ve rekor kırmıştı.

Legacy Live! returns on 5/5 at 9 am PT and so has Twitch Drops! Be sure to watch to get your Merlin's Cloak as well as hang out with special guests like vocalist Dune Moss and more from the @AvalancheWB team! #HogwartsLegacy



Watch here: https://t.co/t4mVCOZktQ pic.twitter.com/ZjnuFVS5JR