Hogwarts Legacy 5 Mayıs'ta Xbox One ve PlayStation 4'e geliyor

Çıkış yaptığından bu yana çok konuşulan Hogwarts Legacy, nihayet Xbox One ve PlayStation 4 için de geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:06
Hogwarts Legacy 5 Mayıs'ta Xbox One ve PlayStation 4'e geliyor
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Oyun dünyasında kısa bir süre içinde yer edinen Hogwarts Legacy için yeni mod ve aynı geliştiricinin yeni bir oyun üzerinde çalıştığı gibi haberler duymuştuk. Bir süredir beklenen ve PC tarafından sonra 5 Mayıs tarihinin işaret edildiği Xbox One ve PlayStation 4 oyuncuları, nihayet Hogwarts'ı oynayacak.

OYUN 5 MAYIS'TA İKİ KONSOLA DA GELİYOR

PC tarafında oldukça olumlu karşılanan ve çok sevilen Hogwarts Legacy, şubat ayının başlarında sunulmuştu. Diğer platformlar için mayıs ayının beklendiği oyun için sayılı günler kaldı. 

Warner Bros. Games tarafından yayınlanan oyun 10 Şubat'ta PlayStation 5, Xbox Series ve PC için sunulmuştu. Steam ve Epic Games üzerinden kullanıcıyla buluşan oyun iki hafta içinde 12 milyondan fazla satmış ve rekor kırmıştı.

 

Oyun 5 Mayıs'ta Xbox One ve PlayStation 4 kullanıcıları için sunuluyor.


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