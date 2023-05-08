Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan cep telefonu yoğunluğunun ardından bu kez de PlayStation yoğunluğu yaşanıyor. Alışverişe gelen yurttaşlar sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda cep telefonu yoğunluğu devam ederken şimdi de Playstation oyun konsolu yoğunluğu yaşanıyor.
Gürcistan’da Playstation 5’in fiyatı daha uygun olunca, Türkiye'den gelen yurttaşlar günü birlik Gürcistan’ın Batum şehrine giderek alışverişlerini yapıp geri dönüyorlar.
Türkiye'de piyasa değeri 18 bin 500 lira olan Playstation 5, Batum’da 12 bin 300 lira. Ayrıca vergi iadesiyle bu fiyat 11 bin liraya düşüyor.
Playstation 5, Batum’da 7 bin 500 TL civarında daha uygun olunca, gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları yoğunluğa neden oldu.
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