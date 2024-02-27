PlayStation oyun fiyatlarına zam

PlayStation oyun fiyatlarında fiyat artışına gidildi. Oyun fiyatlarına en son bir ay önce zam yansıtılmıştı. İşte yeni fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:36
PlayStation oyun fiyatlarına zam
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PlayStation oyun fiyatlarında The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 ve daha birçok AAA oyuna PlayStation mağazasında zam geldiği bildirildi.

Oyun fiyatlarına yansıtılan zammın en düşük yüzde 30 olarak belirlendiği görüldü. Shiftdelete'nin aktardığına göre, Bilkom ve Sony’den henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte bazı oyunların güncel fiyatları:

  • The Last of Us Part 1:  2.249 TL
  • The Witcher 3 Complete Edition: 999 TL
  • Elden Ring:  1.499 TL
  • Red Dead Redemption 2:  1.629 TL
  • Cyberpunk 2077:  1.999 TL
  • Dark Souls 3:  1.879 TL
  • Mortal Kombat 1:  1.879 TL
  • Assassin’s Creed Mirage:  1.249 TL
  • Hogwarts Legacy:  2.249 TL
  • Final Fantasy XVI:  1.999 TL
  • Baldur’s Gate 3:  1.749 TL

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