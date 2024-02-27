PlayStation oyun fiyatlarına zam

Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:36

Güncelleme: 27.02.2024 - 11:36

PlayStation oyun fiyatlarında The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 ve daha birçok AAA oyuna PlayStation mağazasında zam geldiği bildirildi.

Oyun fiyatlarına yansıtılan zammın en düşük yüzde 30 olarak belirlendiği görüldü. Shiftdelete'nin aktardığına göre, Bilkom ve Sony’den henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte bazı oyunların güncel fiyatları: