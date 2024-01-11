PlayStation'ın Türkiye'deki yeni distribütörü belli oldu

Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:24

Güncelleme: 11.01.2024 - 14:24

Sony ile ilgili daha önce bazı iddialar gündeme gelmişti. Türkiye'den çekileceği söylenen Japonya merkezli teknoloji şirketinin tamamen çekilmediği ancak PlayStation'lar özelinde yeni bir distribütörle anlaştığı ortaya çıktı.

Sony'nin 2023 yılının bitmesiyle çekilmesinin tamamlandığı ve Türkiye'de sadece kamera tarafı için hizmet vereceği aktarıldı. Diğer ürün grupları içinse distribütör şirketleriyle çalışacak. Bilkom gibi.

Bilkom, resmi hesabı üzerinden şu paylaşımı yaparak duyuruyu yaptı:

Şirketin bu açıklaması aslında şaşırtmadı zira daha önce Apple, Huawei ve DJI gibi teknoloji şirketlerinin ürünlerini de Türkiye'ye getirdi. Yani Türkiye distribütörlüğünü yaptı.