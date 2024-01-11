PlayStation'ın Türkiye'deki yeni distribütörü belli oldu
Sony imzalı PlayStation'lar için Türkiye'deki resmi distribütör belli oldu. Buna göre Bilkom artık konsolları resmi olarak ülkeye getirecek şirket oldu.
Sony ile ilgili daha önce bazı iddialar gündeme gelmişti. Türkiye'den çekileceği söylenen Japonya merkezli teknoloji şirketinin tamamen çekilmediği ancak PlayStation'lar özelinde yeni bir distribütörle anlaştığı ortaya çıktı.
Sony'nin 2023 yılının bitmesiyle çekilmesinin tamamlandığı ve Türkiye'de sadece kamera tarafı için hizmet vereceği aktarıldı. Diğer ürün grupları içinse distribütör şirketleriyle çalışacak. Bilkom gibi.
Bilkom, resmi hesabı üzerinden şu paylaşımı yaparak duyuruyu yaptı:
Şimdi oyun zamanı!— Bilkom (@Bilkom) January 11, 2024
Oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan PlayStation, Bilkom güvencesiyle Türkiye’de.#PlayStation #Bilkom #BilkomAssurance pic.twitter.com/TYlZLhWvSr
Şirketin bu açıklaması aslında şaşırtmadı zira daha önce Apple, Huawei ve DJI gibi teknoloji şirketlerinin ürünlerini de Türkiye'ye getirdi. Yani Türkiye distribütörlüğünü yaptı.
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