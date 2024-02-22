PlayStation'a ve Switch'e gelecek Xbox oyunları belli oldu

Xbox özel oyunlarının PlayStation'a ve Nintendo Switch'e geleceği kesinleşmişti. İki platforma gelecek oyunların hangileri olduğu ve çıkış tarihleri açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:10
PlayStation'a ve Switch'e gelecek Xbox oyunları belli oldu
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Microsoft'un Xbox platformunun özel oyunlarının PlayStation ve Nintendo'nun Switch'lerine geleceği doğrulanmıştı ancak hangi oyunların ne zaman geleceği belli değildi. Nintendo 2024'ün ilk etkinliğini gerçekleştirdi ve etkinlikte Switch'e hangi Xbox oyunlarının geleceğini duyurdu. 

PLAYSTATION' VE SWİTCH'E GELECEK İLK XBOX ÖZEL OYUNLARI

Nintendo'ya gelecek ilk Xbox oyunları Obsidian Pentiment ve Grounded olacak. Oyun bugün oyunculara sunuluyor. Yine Obsidian imzalı Grounded da 16 Nisan 2024 tarihinde Nintendo Switch'e geliyor.

PlayStation tarafı için de beklendiği gibi Hi-Fi Rush, Grounded, Pentiment ve Sea of Thieves oyunları geliyor. Açıklandığı kadarıyla Hi-Fi Rush, 18 Mart 2024 tarihinde PlayStation 5 için geliyor. Oyunun ön siparişleri ise başladı.

Grounded'ın çıkış tarihi 16 Nisan ve PS4 ve PS5 için gelecek.

Pentiment 22 Şubat(bugün) PS4 ve PS5 için geliyorken, Sea of Thieves 30 Nisan'da yalnızca PS5 için geliyor.


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