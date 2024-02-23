PlayStation VR2 PC'lerde de kullanılacak

Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:31

Güncelleme: 23.02.2024 - 12:46

Sanal gerçeklik ve karma gerçeklik başlıkları ve cihazlarına yönelik gelişmeler olumlu seyrederken, Sony PlayStation VR2 için yeni bir duyuru yaptı. PlayStation VR2'nin PC'lerde kullanılması için testleri yapmaya başladıklarını duyuran Sony, 2024 bitmeden bu imkanı sunmayı planlıyor.

SONY PLAYSTATION VR2 PC'LERDE KULLANILMASI İÇİN TEST EDİLİYOR

Sony'nin bu duyurusu başka bir ayrıntı içermiyor ancak bu başlıklara olan ilgilinin artacağını gözler önüne seriyor.

Meta Quest serisiyle VR oyunların popülerliği artmış, Apple Vision Pro ile de karma gerçeklik başlıklarını 'sokaklarda' bile görür olmuştuk. Şimdi ise PlayStation VR2'nin PC'lerde de kullanılabilecek olma ihtimali, bu alanı daha da rekabetçi hale geliyor.

Sony'nin yaptığı duyuru şu şekildeydi:

“PS5 aracılığıyla sunulan PS VR2 oyunlarına ek olarak daha fazla oyun çeşitliliği sunmak amacıyla şu anda PS VR2 oyuncularının PC'deki ek oyunlara erişme yeteneğini test ettiğimizi de paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu desteği 2024'te sunmayı umuyoruz, bu nedenle daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin."

Sony bunun dışında PlayStation hesapları için şifresiz giriş özelliğini getirdi. Bu sayede, PlayStation hesapları olan kişiler, cihazlarının güvenlik özelliklerini kullanarak PlayStation Network'e şifresiz giriş yapabilecek.